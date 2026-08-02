Летней жары ждать не стоит: каким будет августе в Пермском крае

Дождей ожидается больше обычного Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Доктор географический наук ПГНИУ, народный синоптик Андрей Шихов рассказал, что в этом году жаркого августа ждать не стоит. Большинство метеомоделей говорит о том, что средняя температура последнего летнего месяца будет соответствовать климатической норме или окажется примерно на один градус ниже.

При этом дождей ожидается больше обычного. Только за первый день августа в некоторых районах региона уже выпала значиталеная часть осадков и в течение месяца вероятность частого прохождения дождей останется высокой.

Первая рабочая неделя августа обещает быть комфортной. С 3 по 7 августа в регионе ожидается преимущественно сухая погода с дневной температурой +20…+25 °C. Ночами станет заметно прохладнее — в некоторых районах региона впервые за долгое время температура воздуха может опуститься ниже +10 °C.

В конце недели в регион может прийти циклон, который ненадолго принесет потепление до +25…+30 °C, но только в южные районы края.

После 8–9 августа не исключено новое похолодание. Если верить предварительному прогнозу, днем воздух будет прогреваться примерно до +20 °C, а ночью температура составит +6…+11 °C. При этом сильных и продолжительных дождей в этот период пока не ожидается.

Во второй половине месяца температура, по предварительным оценкам, останется близкой к климатической норме. После 20 августа она и без того становится заметно ниже летних значений, поэтому погода, скорее всего, будет прохладной, а временами дождливой.

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