Труп забрали рыбак и сотрудник МЧС. Фото предоставлено Анастасией.

В пятницу, 31 июля, пермячка Анастасия каталась с подругой на сапах по Каме. Вечером, в районе остановки «Экран», девушки заметили на воде нечто подозрительное и решили подплыть поближе. Оказалось, что по реке плыл труп.

— Около 15:00–16:00 мы приехали к затону в районе Судзавода, спустили на воду сапы и медленно поплыли по реке, — рассказывает Анастасия корреспонденту «КП-Пермь». — В 19:30, проплывая около «Экрана» (остановка в Закамске), увидели, что по воде что-то плывет. Сначала подумали, что это бревно, но на всякий случай решили подплыть ближе и разглядели, что это никакое не бревно, а мертвый человек.

Фото предоставлено Анастасией.

На мужчине были сапоги, клетчатая рубашка и очень грязные джинсы — именно их подруги и приняли за корягу. На джинсах виднелся ремень. Стало ясно, что человек находился в воде довольно долго: тело уже разлагалось и источало сильный неприятный запах. Страшно Анастасии не было, ей уже приходилось видеть мертвых людей - однажды она наткнулась на висельника - поэтому очередная встреча с мертвецом не заставила ее паниковать.

Фото предоставлено Анастасией.

— Мы позвонили в ЕДДС, а дальше наш вызов переадресовали в несколько служб. Там нас попросили подплыть к рыбаку, который был в резиновой лодке ниже по течению, и передать ему телефон. Я подплыла, отдала трубку, и уже его попросили забрать с берега одного из сотрудников МЧС и помочь вытащить тело. Он согласился. Вдвоем они подплыли к трупу, обвязали веревку вокруг ноги и увезли.

Фото предоставлено Анастасией.

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