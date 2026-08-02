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Общество2 августа 2026 7:20

Громко воют сирены, летают истребители: в Пермском крае 2 августа ввели режимы «Беспилотная опасность» и «Ковер»

В Пермском крае после введения режима беспилотной опасности громко воют сирены
Борис МЕРКУШЕВ
Из пермского аэропорта не могут вылететь несколько самолетов.

Из пермского аэропорта не могут вылететь несколько самолетов.

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Атака дронов в Перми и Пермском крае 2 августа 2026: что произошло

В Пермском крае утром 2 августа ввели режимы "Беспилотная опасность" и "Ковер". Последний режим ввели в радиусе 100 км в регионе и в радиусе 50 км в Березниках. Именно в Березниках особенно неспокойно, в соцсетях жители сообщают, что прозвучало семь сирен, предупреждающих о воздушной опасности. Также в соцсетях сообщали о фиксации в небе над регионом вражеских дронов.

Сирены также воют и в центре Перми, и в других районах города.

- Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — 112, - напоминают прикамцам в Минтербезе.

Атака дронов в Перми и Пермском крае 2 августа 2026: последние новости

Из «Большого Савино» задерживаются 5 рейсов на вылет . Два вощдушных судна не могут улететь в Москву, по одному в Санкт-Петербург, Сургут и Египет.

Пока никаких официальных комментариев от властей не было.

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