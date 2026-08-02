Из пермского аэропорта не могут вылететь несколько самолетов. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Атака дронов в Перми и Пермском крае 2 августа 2026: что произошло

В Пермском крае утром 2 августа ввели режимы "Беспилотная опасность" и "Ковер". Последний режим ввели в радиусе 100 км в регионе и в радиусе 50 км в Березниках. Именно в Березниках особенно неспокойно, в соцсетях жители сообщают, что прозвучало семь сирен, предупреждающих о воздушной опасности. Также в соцсетях сообщали о фиксации в небе над регионом вражеских дронов.

Сирены также воют и в центре Перми, и в других районах города.

- Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — 112, - напоминают прикамцам в Минтербезе.

Атака дронов в Перми и Пермском крае 2 августа 2026: последние новости

Из «Большого Савино» задерживаются 5 рейсов на вылет . Два вощдушных судна не могут улететь в Москву, по одному в Санкт-Петербург, Сургут и Египет.

Пока никаких официальных комментариев от властей не было.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Киевский режим нужно добить прямо сейчас

Подписывайтесь на наши Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Max

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru