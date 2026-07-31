«Прах развеем в Чусовой»: мать погибшей в Кыне художницы рассказала о прощании с дочерью

Олесю кремировали в Нижнем Тагиле. Фото: ГБУ СО «Природный парк «Река Чусовая».

В начале июня село Кын столкнулось с сильнейшим дождевым паводком. Из-за него из берегов вышли реки, потоками воды снесло мосты, размыло дороги, серьезно пострадали дома местных жителей. Жертвой разбушевавшейся стихии стала 28-летняя художница Олеся Косарева.

В тот вечер девушка вместе с мамой Анастасией зашла в дом, чтобы собрать документы и теплые вещи для ночевки, но выйти они не успели – вода подмыла берег под домом и сильным потоком смыла обоих в реку. Мама смогла уцепиться за бревно и постепенно выбраться на берег, а вот Олесю понесло дальше.

Молодую художницу две недели искали родственники, спасатели и волонтеры. На лодках обследовали берега, запускали в небо квадрокоптер… Только 26 июля мама девушки опубликовала страшный пост: «Нашли. Тело. Прощай дочка».

Близкие рассказали, что нашли Олесю в 40 км от дома. Из-за того, что тело серьезно пострадало, родные приняли решение о кремации.

30 июля мама девушки написала в соцсетях:

«Олесю кремировали в Нижнем Тагиле. Вскоре ее прах развеем в Чусовой. Она бы так хотела уйти. Пришла через воду и ушла через нее же. Она очень водная, не зря она выбрала акварель. Ей трудно было ходить в обычной обуви потому что пальчики на ногах напоминали пальчики амфибий. Она носила сандали, в них и ходила по Уралу».

Родители также рассказали подробности дальнейших планов об открытии выставочного зала с работами Олеси: он будет находиться на той же улице, где жила девушка, но в другом доме, который ещё строится и тоже пострадал от стихии.

«Посмотреть рисунки сможет любой гость села Кын. Именно это место научило Олесю любить и видеть природу. Здесь она упорно, часто сквозь слёзы, училась рисовать - начиная с бабочек и ёлок»

На открытие выставочного зала родные объявили сбор средств. Узнать подробности об этом можно здесь.