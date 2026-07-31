«Спорт дает возможность объединить людей!»

Фото: пресс служба Минагро Пермского края.

Около 300 человек из 13 муниципалитетов Пермского края приняли участие в региональном этапе Всероссийского марафона «Земля спорта». Он состоялся 31 июля в Спортивном комплексе им. В.П. Сухарева.

Главная цель этого проекта, организованного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», - сделать спорт доступным для всех категорий граждан, проживающих в селах, малых городах и сельских агломерациях.

Фото: пресс служба Минагро Пермского края.

Напомним, данная стратегия давно нашла свою поддержку в Прикамье. Губернатор Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что спорт должен быть доступен каждому жителю региона, независимо от места проживания. И марафон «Земля спорта» — это одно из ключевых направлений развития спортивного досуга на селе.

На спортивные площадки СК имени Сухарева вышли 17 команд из 13 муниципалитетов. Также свои сборные представили предприятия АПК — агрофирма «Труд», мясокомбинат «Кунгурский», предприятие «Агро-Альянс», «Майский мясокомбинат» и птицефабрика «Пермская».

Участники состязались в баскетболе 3х3, мини-футболе, силовом экстриме и перетягивании каната. Также состоялись семейные старты и многоборье Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Гости праздника могли попробовать свои силы в спортивно-анимационных зонах с бадминтоном, кольцебросом, метанием мяча, стрельбой из лука с безопасными стрелами и футбольным дартсом.

Фото: пресс служба Минагро Пермского края.

Кульминацией дня стало выступление кавер-группы «TRIO MUSIC BAND».

Завершилось мероприятие торжественной церемонией награждения, в которой приняла участие министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова.

- Марафон «Земля спорта» - это не просто соревнования, а возможность объединить людей, показать, что на селе можно жить активно, интересно и современно. Спорт укрепляет здоровье, формирует командный дух и создает новые поводы для гордости за свою малую родину. Мы видим, как растет интерес к участию среди муниципалитетов и предприятий АПК, и будем поддерживать такие инициативы и в дальнейшем, - подчеркнула министр.

По итогам мероприятия в соревнованиях по нормативам ГТО на первом месте среди мужчин — Анатолий Катаев из Краснокамского округа, среди женщин — Лариса Гончарова из Суксунского округа.

В силовом экстриме среди мужчин в лидерах — Михаил Филиппов из Суксунского округа, среди женщин — Юлия Калина из Кунгурского округа.

В мини-футболе победила команда Кизеловского округа.

В мини-баскетболе на первом месте среди мужчин сборная предприятия «Агро-Альянс» и Майского мясокомбината, среди женщин — команда Юсьвинского округа.

В эстафете победила семья Бычковых из Юсьвинского округа.

А в общекомандном зачете первое место заняла команда Бардымского округа. На втором месте Пермский округ, на третьем — Суксунский.

В общекомандном зачете первое место заняла команда Бардымского округа. Фото: пресс-служба Минагро Пермского края.

Своими впечатлениями поделился спортсмен сборной Бардымского округа Эдуард Габдрашитов:

- Все супер! Для нас участие в марафоне — возможность показать свою физическую подготовку, посоревноваться. В этом году мы собрали сильную команду и заняли первое место. На мой взгляд такие соревнования важны для сплоченности.

Победители регионального этапа представят Пермский край на федеральном этапе конкурса, который пройдет с 11 по 14 сентября в Кисловодске.