Выходные со сказкой: как Звёздный превратит набережную в территорию творчества

Фото предоставлено организаторами фестиваля.

8 августа на набережной реки Юг в Звёздном пройдёт необычный фестиваль — «СКАЗЫ. Путь героя». Это живая площадка, где каждый станет не зрителем, а участником. Родители и дети будут делать общее дело, мастера покажут своё ремесло, а фольклор переплетётся с современной музыкой и комиксами. Проект реализуется в рамках краевой программы «Пермский край — территория культуры» при поддержке Министерства культуры Пермского края и ПДНТ «Губерния».

Весь фестиваль построен как сказочный путь. Сначала гостей встретят сказочные персонажи и все вместе пройдут в театральном шествии. Потом начинается самое интересное — гостям можно будет попробовать себя в гончарном или кузнечном деле, расписать доску, сделать куклу-мотанку. Для тех, кто любит движение, будут организованы народные игры и спортивные забавы. Для молодежи откроют отдельную зону: они смогут порисовать граффити, создать комиксы по сказкам или арт-объекты. А работники культуры и педагоги смогут обменяться опытом и пообщаться с настоящими экспертами, среди которых режиссер, сценарист, член Союза театральных деятелей России, член Российского Авторского Общества, ведущая актриса Пермского ТЮЗа Ксения Жаркова.

Одно из главных событий - общий хоровод и создание огромного одеяла из лоскутков, которые гости сделают сами. Затем начнётся большой концерт, где выступят творческие коллективы в самых разных жанрах — от народных песен до современных произведений. А под занавес фестиваля состоится огненное шоу и запуск в небо бумажных самолётиков с желаниями. Кроме того, гости увидят показ коллекции одежды, которую сшили местные мастера.

Фестиваль ждёт гостей и участников со всего Пермского края. Можно приехать всей семьёй, привести свой коллектив или принять участие как мастер. Для участия нужно подать заявку до 3 августа по адресу skaz2026@list.ru.

Вход на фестиваль свободный.

Дата и время: 8 августа с 14.00 до 22.00

Место: Поселок Звездный, набережная реки Юг.

Возрастное ограничение 3+

Фото предоставлено организаторами фестиваля.

Программа фестиваля:

Блок 1. Зачин (14:00 – 15:00)

14:00 — Открытие сказочных ворот «Врата отворяй — себя не теряй»: встреча гостей скоморохами и сказочными персонажами.

Парад-открытие «Где царь пеший, там и мы с песней»: театрализованное шествие с участием всех коллективов.

Сказочные перформансы «Где ступишь — там и сказ»: путешествие по тематическим полянам с меняющимися сюжетами.

Блок 2. Испытания (15:00 – 18:00)

«Город мастеров»: мастер-классы от ремесленников Пермского края и Свердловской области.

Торговые ряды с угощениями.

Сказочная мастерская «Поленница» от ведущих артистов от МАУК «ПермьКонцерт».

«Богатырская застава»: народные игры и спортивные состязания для детей и взрослых.

Дискуссионная площадка «Сказка ложь, да в ней опыт» для работников культуры и дополнительного образования.

«Сказки на новый лад»: молодёжная зона с арт-объектами, граффити, созданием комиксов по сказкам и чтением в новых форматах.

Блок 3. Преображение (18:00 – 20:30)

18:00 — Косплей-вечеринка «Рядись-рядись — да себя не прогляди»: примерь образ сказочного героя.

18:30 — Флешмоб «Сказка в каждом из нас»: общий хоровод и создание огромного лоскутного полотна из кусочков, сделанных гостями.

19:00 — Гала-концерт «Гусли в дым, балалайка в драйв»: выступление творческих коллективов в жанрах от фолка до рока. Специальный гость – фолк-группа «Вишня» г. Пермь

Блок 4. Исход (20:30 – 21:45)

20:30 — СКАЗ «Легенда ЗАКРЫТОГО ГОРОДА»: показ новой народной коллекции от мастериц Звёздного.

21:30 — Огненное шоу «СКАЗка ложь, да в ней намёк» и финальная песня.

21:45 — «Поклон земной за след честной»: запуск бумажных самолётиков с добрыми пожеланиями.

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