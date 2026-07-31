Учиться ИТ - бесплатно и в лучших вузах

Юлия Мичкова прошла обучение по 12 программам СИТУ.

Цифровые технологии давно вошли в нашу жизнь. Без них нельзя представить ни одну отрасль экономики. Цифровые навыки нужны и в здравоохранении, и в образовании, и, конечно, в промышленности. Поэтому семь лет назад в Прикамье был создан Пермский сетевой ИТ-университет (СИТУ), в задачи которого входит актуальная, краткосрочная подготовка кадров по самым востребованным цифровым технологиям.

Стать его студентом может любой житель Пермского края или тот, кто работает здесь. Важно только иметь среднее специальное или высшее образование, либо быть студентом. При этом подходит абсолютно любой профиль первоначального образования. Претендентов на обучение ждет входное тестирование, а после успешного завершения программы — удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

- Сетевой ИТ-Университет становится базой для тех, кто раньше не решался войти в сферу информационных технологий. По итогам обучения мы видим конкретные проекты, понимаем, как они работают, и замечаем, как их авторы стремятся к новым высотам. К нам идут люди из профессий, не связанных с ИТ. Например, люди из сферы медицины осваивают Python, а инженеры учатся управлять проектами, - рассказал министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских.

Обучают в СИТУ преподаватели ведущих вузов - Пермского государственного национального исследовательского университета, Пермского национального исследовательского политехнического университета и Пермского филиала Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Также активное участие в обучении принимают представители ИТ-отрасли, которые являются экспертами по программам.

- Благодаря сотрудничеству в рамках СИТУ мы существенно повысили практическую квалификацию наших преподавателей, - говорит и.о. директора Регионального института непрерывного образования Пермского государственного национального исследовательского университета Михаил Мухин. - Потому что одно дело работать со студентом, который еще «не нюхал пороха в бизнесе», и совсем другое – обучать уже состоявшихся в профессии людей. Также благодаря СИТУ мы перестроили отношения с компаниями, с которыми давно сотрудничали, нашли новых партнеров.

Занятия в СИТУ в основном проходят в онлайн- формате и обычно по вечерам. При этом все программы – абсолютно бесплатны для слушателей.

Направления обучения – разнообразны. В прошлом году особой популярностью пользовались «Основы программирования на Python», «Основы 3D-моделирования в Blender», «Python для анализа данных», «UX/UI для цифровых сервисов», «Электронные таблицы: расчеты, анализ и визуализация». В этом году, в соответствии с веяниями времени появились новые программы: курсы по использованию генеративных нейросетей и ИИ-агентов, разработке информационных систем с применением low-code технологий, картографическому дизайну, разработке на Django и Vue.

Ограничиваться одной из программ – вовсе не обязательно. Немало слушателей, которые в течение одного года осваивают несколько. Своеобразной рекордсменкой стала Юлия Мичкова. Девушка прошла целых 12 программ и в итоге сменила работу.

- В Пермском сетевом ИТ-университете я прошла 12 образовательных программ в течение трех лет, - рассказала Юлия. - Основная часть - 5 или 6 программ - была пройдена в первый год. Причиной для обучения стал затяжной профессиональный кризис. Мне хотелось перемен и тогда я начала искать себя в ИТ. СИТУ как раз дает такую возможность - познакомиться с отраслью и получить навыки, которые пригодятся не только IT-специалистам, но и специалистам в разных сферах. Наиболее сложным во время обучения для меня стал тот момент, что занятия по некоторым программам проходили одновременно, поэтому приходится учиться практически без выходных. Часть курсов, которые я проходила, стали приносить пользу сразу: я начинала применять полученные навыки в текущей работе, хотя на тот момент трудилась в другой сфере. Сейчас я работаю в IT, чему, конечно, способствовал СИТУ

НАША СПРАВКА

СИТУ создан в 2019 году при поддержке правительства Пермского края и реализуется региональным министерством информационного развития и связи для подготовки специалистов в сфере цифровой экономики. Проект отвечает целям национального проекта «Экономика данных».

Основная задача проекта — помочь жителям края освоить профессию в сфере ИТ или повысить свою квалификацию в этой области. За шесть лет работы Сетевой ИТ-Университет подготовил более 9,6 тысяч специалистов по 543 программам. Разработка курсов ведется при участии экспертов ведущих региональных ИТ-компаний. Записаться на занятия можно здесь или через чат-бот в мессенджере Макс.