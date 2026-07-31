Ежедневно совершают маленькие и большие чудеса: «Комсомолка» начала прием заявок на конкурс «Герои в белых халатах»

Фото: Анастасия Осипова. Перейти в Фотобанк КП

Труд медицинских работников невозможно измерить — это ежедневная самоотдача, чуткость и профессионализм. Их работа требует не только знаний, но и огромного сердца, ведь за каждым приемом, диагнозом или операцией стоит человеческая судьба.

Именно врачи стоят на страже главной ценности, которая у нас есть, — здоровья и жизни. И часто, в самые критические моменты, становятся нашим якорем, нашим спасательным кругом. Врач не просто лечит болезни, он возвращает людям радость жизни.

Среди них невозможно выделить лучшего. Это и хирург, чьи отточенные движения, холодная голова и горячее сердце творят в операционной невозможное. Это неврологи и кардиологи, возвращающие людям способность ходить, говорить и чувствовать. Это реаниматологи, которые ежедневно стоят на страже жизни, буквально вытаскивая пациентов с того света и контролируя каждый удар сердца. И это терапевты, пульмонологи, аллергологи и все остальные специалисты, без которых немыслима наша жизнь.

И, конечно, это тихие подвиги участковых терапевтов, которые знают свою «сотню» пациентов в лицо, и фельдшеров скорой, мчащихся на помощь в любой мороз и непогоду.

Чтобы выразить нашу признательность медработникам Пермского края, медиагруппа «Комсомольская правда» запускает конкурс «Герои в белых халатах»! Пусть каждый житель нашего региона узнает о тех, кто ежедневно совершает маленькие и большие чудеса, работая в поликлиниках, больницах и на скорой помощи.

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