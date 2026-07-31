Предстоящие выходные обещают быть насыщенными. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

«Хохловка»

В выходные в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» пройдет традиционный фестиваль «На Хохловских холмах». В этом году, обещают организаторы, акцент будет сделан на реконструкции свадебного обряда. Здесь восстановят все этапы старинной свадьбы: от первых «смотрин» и сговора до торжественной встречи молодых с караваем.

Зрители увидят, как в старину встречали гостей, собирали приданое и готовились к банным обрядам перед свадьбой. Интересно будет узнать о символах каравайных узоров, а также посмотреть на девичьи посиделки, молодецкие вечорки и мужские забавы на силу и ловкость.

Реконструкция обрядов свадьбы - в 11:00, 13:00, 15:00.

В основе сценария - уральский фольклор, охватывающий традиции от Южного Урала до Северного Прикамья.

А территория солекомплекса превратится в рыбацкую деревню, где можно увидеть историческую реконструкцию струга XVI века и выйти на воду под парусом. На набережной будут работать мастерские по созданию удочек и корабельному делу. Гости фестиваля узнают, что такое хвостуши, верши и мережи, послушают байки бывалого охотника и своими руками создадут обережные символы.

Фестивальные площадки будут работать с 10:00 до 17:30.

Билеты - 300 - 600 рублей, дети до 3 лет - бесплатно.

KAMWA

В этом году этнофутуристический фестиваль КАМWА (0+) празднует свое 20-летие. С 2006 года он становился площадкой для творчества самобытных авторов, сохранения и возрождения культурных, исторических традиций Прикамья.

- Это будет встреча для близких, для друзей, кто помнит и скучает по духу и хорошей музыке, - сообщили организаторы.

В названии КАМWА использовано мифологическое название реки Камы, состоящее из древних финно-угорских слов: «кам» - человек, шаман; «ва» - вода.

Местом проведения фестиваля стал центр активного отдыха «Полазна». 1 и 2 августа здесь будут проходить музыкальные концерты, ярмарка мастеров, шоу «Этномодно», ночная танцевальная программа, утренние оздоровительные практики, обжиг керамики, катание на сапах и экскурсии.

Билеты - 2000 - 3000 рублей.

«Звоны России»

В субботу в историко-архитектурном комплексе «Усолье Строгановское» состоится XX Международный фестиваль колокольных звонов и духовной музыки «Звоны России». Каждый год Усолье собирает на своей земле мастеров звонарного искусства, участие в фестивале принимают десятки звонарей со всей России и Белоруссии.

Гости фестиваля смогут услышать божественные литургии, посмотреть музыкальный спектакль и посетить выступление актера и певца Дмитрия Певцова. Также в программе - интерактивные площадки, мастер-классы, выставки и ярмарка.

Вход свободный.

Праздник топора

Фестиваль народных ремесел пройдет в селе Зарубино (Кунгурский округ). Что здесь только не увидишь - резные скамьи сквера, домики и песочницы для детской площадки, чудные деревянные скульптуры.

В программе - конкурс художественного мастерства резчиков, столяров, плотников, детский конкурс красоты и таланта, огненное шоу, топорные игры и силовой экстрим, детские викторины и мастер-классы, гастрономические сюрпризы и блюда от фермеров.

Вход свободный

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