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Атака беспилотников на Пермский край 30 июля 2026: что произошло

За последние два дня Пермский край подвергся самой массированной атаке украинских беспилотников. Как рассказал губернатор Пермского края, 29 июля было сбито 23 БПЛА, 30 июля - 30.

Утро 29 и 30 июля в Пермском крае началось с введения режимов "Беспилотная опасность" и "Ковер". В небо взмыли истребители для отражения атак вражеских дронов, а в городе завыли сирены. В оба дня до полудня пермяки услышали пять волн сирен, предупреждающих о возудшной опасности.

Атаку отражали силами Минобороны, мобильными огневыми группами, авиацией и средствами ПВО. 29 июля вражеский дрон ударил по одному из предприятий города, 30 июля - по двум нежилым строениям, урон по последним объектам губернатор назвал незначительным. Обломки одного сбитого беспилотника упали на границу придомового участка в Очерском округе. Пострадавших нет. Сейчас на месте работают оперативные службы.

- Цель врага понятна — он бьет по нашим предприятиям. И это не случайно. Промышленность Прикамья — опора края и всей страны, - говорит глава региона. - Совместно с Министерством обороны принимаем все меры для вашей защиты и защиты предприятий. Силы экстренного реагирования работают круглосуточно и четко знают свой алгоритм действий. Своими атаками враг пытается посеять панику. Наша задача — сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации. Наша сила — во взаимной поддержке и единстве!

Атака беспилотников на Пермский край 30 июля 2026: последние новости

Губернатор сказал, что региональное правительство и Минобороны делают все, чтобы обеспечить безопасностей жителей, имущества, предприятий, но и самим прикамцам нужно действовать четко по плану, когда они слышат звук сирен.

- Мы продолжаем усиливать работу по обеспечению региона средствами ПВО, РЭБ, продолжаем формировать мобильные огневые группы, которые также себя неплохо зарекомендовали - порядка 30% всех беспилотников сбиваются ими, - добавил Дмитрий Махонин.

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