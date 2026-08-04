Спустя два дня после смерти Надежды следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Фото: Николай Оберемченко/Родные погибшей

В Кировский районный суд поступило уголовное дело в отношении хозяина кафе, на заборе которого нашли мертвой 18-летнюю Надежду Вожакову.

Судить собственника будут по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека.

Следствие считает, что хозяин заведения самовольно произвел реконструкцию здания, а именно: пристроил к кафе летнюю веранду, сделав там танцпол, а также незаконно перепланировал второй этаж, разместив там служебное помещение для отдыха с постоянно открытой дверью и окном, ведущим на крышу веранды.

Через эту дверь Наджеда и вышла на крышу. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

При этом территория заведения была огорожена металлическим забором с заостренными навершиями (пиками), расположенными в непосредственной близости от веранды.

Длина забора 178 сантиметров. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Следствие полагает, что владелец кафе знал о свободном неконтролируемом доступе посетителей в служебную зону и опасности падения с крыши веранды, однако не предпринял никаких мер для ограничения доступа и обеспечения безопасности гостей. В кафе также отсутствовала охрана или персонал, контролирующий нахождение посетителей, в том числе несовершеннолетних, и пресекающий проникновение в служебные помещения, - говорится в пресс-службе суда.

Именно эти обстоятельства, как считают следователи, и привели к трагедии.

Полицейские и следователи доправшивют сотрудников кафе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Надежду Вожакову, напомним, нашли висящей на штыре забора бара «Пиво, мясо» в ночь на 11 мая 2025 года. Незадолго до этого в этом самом баре она отдыхала с подругами.

- В какой-то момент Надежде стало плохо. Она поднялась на второй этаж, легла на пол, увидела большое стеклянное окно, видимо, захотела подышать воздухом, дернула за ручку, окно открылось, так она оказалась на крыше, - рассказывал тогда подробности трагедии источник "КП-Пермь". - Есть свидетель – посетительница бара – Надежда махала ей из этого окна, ее показания приобщены к делу.

Надежда была порядочной девушкой и ждала из армии своего молодого человека. Фото предсотавлено родственниками погибшей.

На крыше Надежде снова стало плохо, ее вырвало и не только. Дальше она решила спуститься вниз. Встала на сливную трубу - водоотвод, но упала на штырь - зацепилась короткой курткой и кофтой, штырь вошел ей в сердце. По словам эксперта, если бы девушку сбросили, на теле и внутри были бы разрывы, их нет.

В пермском баре рассказали подробности смерти 18-летней девушки

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