Строить там, где нужно людям: в Перми возводят Инженерную школу нового поколения

Строительство Инженерной школы в Перми идёт строго по графику: каркас здания уже готов, рабочие возводят стены будущих классов и лабораторий.

В Перми полным ходом строится новый корпус Инженерной школы. Современные мастерские со станками, кабинет роботехники, 3D-лаборатория и компьютерные классы - все это скоро станет реальностью для учащихся Инженерной школы в Орджоникидзевском районе города.

Новый корпус учебного заведения, которое гордо носит имя легендарного инженера-конструктора НПО «Искра» Михаила Цирульникова, откроет свои двери уже в январе следующего года.

Будущие кадры – со школьной скамьи

Обновления школы жители микрорайона Молодежный ждали давно. Для многих это семейная история: когда-то в этих стенах учились сами родители, а сегодня за парты садятся их дети. «Искра» уже много лет шефствует над школой. Благодаря такой преемственности и тесной связи производства с обучением, будущие кадры для промышленности здесь готовят буквально со школьной скамьи.

Новый корпус растет прямо по соседству с действующим. Он рассчитан более чем на тысячу учеников, что позволит «разгрузить» школу и перевести детей на учебу в одну смену.

– Взаимодействие Инженерной школы и НПО «Искра» – яркий пример четко выстроенной в Пермском крае образовательной траектории: школа – вуз – предприятие. Сопровождая ребят на всех этапах обучения и помогая им с выбором профессии, наши заводы взращивают для себя инженерную элиту, – отмечает депутат Пермской городской Думы Олег Бурдин.

«Депутатский десант» в лице Сергея Богуславского и Олега Бурдина осмотрели ход строительства школы в Орджоникидзевском районе Перми.

Строительство идет по графику

На днях стройплощадку проверил «Партийный десант». Представители «Единой России», депутаты и общественники в рамках Народной программы оценили темпы строительства и текущую готовность.

Все идет строго по графику. Каркас здания уже полностью готов, сейчас рабочие возводят наружные стены и внутренние перегородки. Уже видны очертания будущих кабинетов, спортивного и актового залов, столовой, гардероба. Как только стройка завершится, начнется благоустройство территории. В школьном дворе высадят более 150 деревьев и кустарников, а рядом оборудуют современную спортивную площадку.

– Важно, что новый корпус Инженерной школы строится именно в Орджоникидзевском районе, где много промышленных предприятий, – подчеркивает депутат Законодательного Собрания Сергей Богуславский. – Уверен, ее выпускники будут работать на наших заводах и продолжать славные традиции пермской промышленности.

Территория развития

Сегодня у жителей Прикамья есть огромный запрос на современные и комфортные школы, и команда губернатора достойно отвечает на него. При поддержке регионального бюджета сейчас строятся сразу семь учебных заведений – в Березниках, Нытве, Перми, Сиве и поселке Сергеевский Гайнского округа. Еще восемь объектов – на стадии проектирования.

Масштабы строительства в Пермском крае действительно впечатляют. Работа кипит по всему региону – от краевого центра до отдаленных поселков. За каждым новым зданием стоит четкий приоритет краевых властей – строить там, где это больше всего нужно людям. Новые школы, больницы, дороги и инженерные сети возводятся порой в рекордные сроки. Нацпроекты и Народная программа дают Прикамью мощный импульс, превращая весь край в территорию развития.