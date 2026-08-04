Август - без аномалий: последний летний месяц в Прикамье не принесет погодных сюрпризов

Август в Прикамье будет теплым. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Август в большинстве регионов европейской части России пройдет без температурных аномалий, сообщил Гидрометцентр страны. Температура ожидается в районе средних многолетних значений, немного теплее нормы будет в Республике Коми и Пермском крае.

При этом Прикамье опять зальет дождями, а в Оренбургской и Саратовской областях их почти не будет.

- Первую неделю августа погоду будет определять северо-восточная периферия антициклона с центром над Восточной Европой, - рассказал доктор географических наук Андрей Шихов. - Пока в зарубежной Европе будет аномальная жара, на российскую территорию будет поступать умеренно прохладный и сухой воздух. С 6 августа в системе данного антициклона начнется вынос тепла из Центральной Европы в сторону Поволжья и Южного Урала. К пятнице потепление доберется до Пермского края, но высотная фронтальная зона не даст теплому воздуху продвинуться дальше на север.

На юге Пермского края в конце недели вероятно достижение отметки +30. При этом волна тепла будет непродолжительной. Сохранится вероятность гроз, которые могут сопровождаться сильными порывами ветра.

Оренбуржье в начале августа ждет солнечная погода и дожди с грозами. Регион оказался в тыловой части циклона, который сейчас уходит за Уральские горы. Именно он принес в выходные переменчивую погоду с кратковременными, но интенсивными осадками. Но затем благодаря антициклону к середине недели вернется сухая и теплая погода.

Аналогичную погоду прогнозируют на начало августа башкирские метеорологи.

В Ижевске минувший июль стал одним из самых жарких за последние десятилетия. В августе ожидается теплая и относительно устойчивая погода с плавным похолоданием ближе к концу месяца. При этом значительных похолоданий не будет.

В Нижегородской области, как сообщает пресс-служба ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в августе температура воздуха в среднем составит +16... +18 градусов, что не превышает нормы. Количество осадков также предполагается около среднего многолетнего значения - 55 - 70 мм. В первой половине месяца ожидается пасмурная погода и почти неделя непрекращающихся дождей. Днем температура воздуха будет колебаться от +16 до +26 градусов, а ночью падать до +10... +16 градусов. Зато после синоптики прогнозируют две недели солнечной и умеренно теплой погоды. Столбики термометров чаще всего будут показывать +22 градуса днем и +15 градусов ночью.

После проливных дождей летняя погода возвращается в Самарскую область. Там на этой неделе ожидается жара до +30… +32 градусов. В середине августа похолодает, пройдут сильные ливни. Но вторая половина месяца будет сухой и солнечной. Вплоть до сентября температура воздуха будет варьироваться в пределах +22… +23 градусов.

- Средняя за месяц температура воздуха ожидается в пределах от +19 до +21,7 градуса. Это на 0,7 градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков будет в пределах нормы, - прогнозируют самарские синоптики.

В Татарстане в начале августа возможны небольшие дожди, но при этом ожидается повышение температуры до +28 градусов.