«Это точно стоит того?» В Пермский край приехала съемочная группа МУЗ-ТВ

Съемочная группа приехала к нам на три. Фото: Татьяна Татаринова

В последние годы Пермский край стал настоящей точкой притяжения для туристов. У нас и красивая архитектура, и уникальная кухня, чего только стоят известные на весь мир посикунчики, и балет, который входит в мировую элиту, но наша главная изюминка, это, конечно, природа. Она уникальная, величественная, сказочная. Именно поэтому наш регион попал в список мест, которые покажут в новом выпуске тревел-шоу «Приехали!» на канале МУЗ-ТВ.

Съемочная группа приехала к нам на три дня и успела побывать в Перми, в этнографическом музее «Хохловка» и заповеднике «Вишерский». Советник директора по продвижению заповедника Татьяны Татаринова рассказала, что у нас москвичи оказались впервые, а поездка превзошла все их ожидания.

Татьяна признается, что ее покорила красота, энергетика и остроумие ведущие Виты Чековани.

- Еще в самолете, на подлете к городу, они обратили внимание на его размах, на освещенные мосты, вообще на освещенность зданий, - рассказывает Татьяна.

«Мы попали куда-то не туда, но в лучшее» - такими словами съемочная группа описала свои первые впечатления о Перми.

В городе съемки прошли в разных локациях, а в Вишерском киношников заинтересовали Зимний сад, где собрано более 50 видов растений почти со всего мира, экопарк – место, где можно познакомиться с настоящей, дикой природой (к слову, прямо сейчас там идут финальные работы по модернизации благодаря гранту Президентского фонда природы), музей, который рассказывает о местной флоре, фауне и быте коренных народов и гора Полюд, откуда открывается невероятно красивый вид на необъятные прикамские леса.

Фото: Татьяна Татаринова

«Это точно стоит того?» - перед восхождением и уже по пути на гору спрашивали Татьяну москвичи. И неспроста, ведь дорога к Полюду довольно сложная. Сначала 5 км по бездорожью на УАЗике, а потом около 3 км пешком.

Фото: Татьяна Татаринова

Фото: Татьяна Татаринова

- Ребята шли мужественно, работали стойко, никаких перерывов и перекуров, как начали в 9.00, так до 17 .00 снимали без перерыва и остались очень довольны. В тот же вечер съемочная группа уехала в гостиницу в Соликамск, а оттуда в Хохловку. Следующим местом, как я знаю, будет Челябинск. Выход передачи, предварительно, запланирован на сентябрь.

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