Что происходит в Октябрьском после сильнейшего за 11 лет паводка

В Октябрьском округе во время наводнения вводили режим ЧС. Фото: Иван Фатавиев.

Поселок Октябрьский, напомним, пережил настоящее буйство природы - проливные дожди зарядили с середины июля. Из берегов вышла река Ирень и подтопила деревню Атнягузи. В селе Богородск по самую крышу ушел под воду дом 85-летней пенсионерки, которую местные жители спасали уже с чердака.

Во время паводка в Октябрьском округе некоторые дома почти полностью ушли под воду. Фото: Иван Фатавиев

Когда вода прорвала дамбу, поток хлынул в сторону деревень Малый и Большой Сарс. Последствия были серьезными - подтоплены дома, размыты дороги и мосты.

Всего, по оценкам МЧС, пострадало 53 дома, большинство из них - в селе Ишимово.

Первые выплаты пострадавшим

На этой неделе губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с местными жителями, пострадавшими от паводка:

- Большинство задают вопросы, конечно, про материальную помощь. Более 300 человек уже получили первые выплаты. Часть заявлений находится в работе. Подготовим также компенсации за утраченный урожай.

Глава региона отметил, что главная задача на сегодня - восстановление жилья. Специалисты проводят комплексную оценку повреждений. Тем, у кого дома восстановить невозможно, предоставят выплату или возведут новое жилье.

- Поручил главе округа Георгию Поезжаеву детально обсудить с каждой семьей все возможные варианты. Также договорились с благотворителями о поставке для местных жителей холодильников и плит вместо утерянных. В сентябре еще раз встретимся с жителями, чтобы убедиться, что оказана вся необходимая помощь.

Восстановление инфраструктуры в округе продолжается: уже завершены работы на временных подъездах через реки Алмаз и Атер, а также продолжается ремонт участка дороги Чернушка - Тюш у села Богородск и моста через реку Ирень около села Енапаево. Всего предстоит восстановить еще 6 мостов и 4 дороги местного значения. Работы должны завершиться до 15 августа.

Губернатор поблагодарил за помощь и неравнодушных жителей:

- Знаю, что в ночь паводка героически себя проявила наша молодежь. Ребята помогали эвакуироваться пожилым людям и целым семьям. Обязательно отметим и поблагодарим их отдельно.

Фото: телеграм-канал губернатора Пермского края.

«Сейчас мы все объединились»

О том, как восстанавливают Октябрьский, «КП» рассказал местный житель Ринат Салимов:

- Я живу в селе Снежное, которое тоже серьезно пострадало от паводка. У нас подмыло дорогу и смыло автомобильный мост. Сегодня ремонтно-восстановительные службы приступили к разбору завалов: привезли трубы, расчищают территорию, готовят площадку для ремонта дорожного полотна. Местные жители тоже не сидят сложа руки - своими силами приводят в порядок разрушенное. В деревнях трактористы с техникой восстанавливают пешеходные мосты.

На помощь местным жителя едут и волонтеры:

- Были группы из Казани, Чернушки, Перми. Мы их принимаем, кормим и даем кров, а они помогают. Очень не хватает мужской силы. Потоком воды нанесло много мусора во дворы: гаражи, постройки, бревна, шифер - все это нужно разбирать, грузить и вывозить. Сейчас все объединились: мужчины занимаются разбором завалов и бань, которые унесло водой, а женщины помогают хозяйкам мыть полы, очищать стены и потолки от плесени, стирать вещи.