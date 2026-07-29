За сутки может выпасть до половины месячной нормы осадков: синоптики рассказали, где в Пермском крае 30 июля пройдут сильные дожди

В ближайшее время погода нас радовать не собирается Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В четверг, 30 июля, в Пермском крае ожидается резкая смена погоды. Местами пройдут сильные дожди и грозы, а ветер усилится до 15–20 м/с (это считается шквалистым ветром - ред.), а в отдельных районах порывы могут достигать 30 м/с. Чего ждать и к чему готовиться жителям региона "КП-Пермь" рассказал доктор географических наук ПГНИУ, народный синоптик, Андрей Шихов.

По словам эксперта, наиболее сильные грозы пройдут в южной части региона в середине дня. Непогода может затронуть Чернушку, Октябрьский, Куеду и Чайковский. При этом Пермь дождь вовсе может обойти стороной. До северных районов Прикамья - Красновишерск, Чердынь, Кочево - фронт доберётся только ночью и к этому моменту значительно потеряет силу. Ветер хоть и будет сильным, серьезных разрушений от него, предварительно, ждать не стоит.

При этом, до резкого ухудшения погоды температура воздуха будет довольно комфортной: +27…+29 градусов. По прогнозу Андрея Шихова, 30 июля станет последним по-настоящему тёплым днём в ближайшее время.

При этом более серьёзные осадки ожидаются уже в субботу, 1 августа, когда в регион придёт следующий циклон. Сильные дожди пройдут на юге и востоке края (Кудымкар, Чернушка, Лысьва) за сутки может выпасть до половины месячной нормы осадков.

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