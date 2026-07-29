Андрей Смоляков и Артем Крылов будут сниматься в Перми в сериале

Фото: пресс-служба «Студии РоЕл».

В городе Колчедар находят убитой молодую женщину. Убийство совершено жестоким способом – в горло залит расплавленный металл. Это не первая жертва «свинцового маньяка», которого не могут поймать уже год. Но эта убитая не просто жительница города – она невеста теневого хозяина Колчедара Виктора Самойлова. А рядом с ее трупом обнаруживают сына Самойлова – Максима, который после удара по голове потерял память, но является главным подозреваемым в убийстве.

Такова завязка сюжета детективного триллера «Наследник» (16+), съемки которого начались в Перми. Как рассказали в Пермской кинокомиссии, которая помогает в организации съемок, главные роли в сериале исполняют Артем Крылов (Максим Самойлов), Андрей Смоляков (Виктор Самойлов) и Софья Володчинская (подруга Максима - Ирина Слепцова).

Пока полиция ищет доказательства вины Максима, Ирина Слепцова пытается помочь ему восстановить события той ночи. Расследование приводит героя к опасным тайнам собственной семьи, многолетним преступлениям и борьбе за власть. Чтобы найти настоящего убийцу, Максиму предстоит разобраться в своем прошлом и понять, кем он был на самом деле до потери памяти.

- Мне очень понравился заложенная в основу сценария концепция, в которой герой не просто идет по следу преступника, а вынужден подозревать самого себя, - рассказал режиссер-постановщик сериала Степан Коршунов.

Съемки сериала «Наследник ведет «Студия РоЕл» по заказу телекомпании НТВ. Всего запланировано 12 серий.