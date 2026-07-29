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Режим Беспилотной опасности в Пермском крае 29 июля 2026: что произошло

В Перми и Пермском крае в среду, 29 июля, в 9.47 ввели режим "Беспилотная опасность". Вскоре в небо взмыли истребители, а в городе громко завыли сирены.

- Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности. Просим граждан быть внимательными и не поддаваться панике. Номер вызова экстренных служб — 112, - напомнили в Министерстве территориальной безопасности.

Кроме этого, Росавиация закрыла аэропорт Большое Савино. В целях безопасности самолетам запрещено взлетать и садиться.

Последние новости о Беспилотной опасности: почему громко воют сирены

Всего было три волны сирен с разницей в несколько минут. Перед последней волной, около 11.30, читатели КП-Пермь сообщили, что слышали громкий глухой звук. Однако официальных сообщений об атаках или повреждениях на объекты региона не было. В социальных сетях также не говорят о фиксации в небе вражеских беспилотников.

UPD: После полудня в соцсетях стали писать, что пермяки наблюдают летащие в сторону города беспилотники, а после опубликовали фото с густым черным дымом, поднимающимся в небо. Официальных комментариев по этому поводу пока не было.

В Перми 29 июля завыли сирены

В 13.05 губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что вражеские беспилотники ударили по одному из промпредприятий:

- Сегодня на одно из промышленных предприятий Пермского края совершена атака вражеских беспилотников. Несколько БПЛА было сбито на подлете силами Минобороны и мобильными огневыми группами. По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Угрозы безопасности жителей нет.

Также глава региона призвал жителей доверять только официальной информации и не публиковать фото и видео БПЛА

- Размещая в социальных сетях такую информацию, вы помогаете врагу, - добавил глава региона.

Одновременно с заявлением губернатора в регионе сняли режим беспилотной опасности и возобновили работу аэропорта.

Как действовать во время Беспилотной опасности: рекомендации МЧС

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю