С начала года «Россети Урал» выявили порядка 57 тысяч точек незаконных подвесов ВОЛС в Пермском крае

Фото: пермский филиал «Россети Урал».

Энергетики пермского филиала «Россети Урал» за шесть месяцев 2026 года выявили порядка 57 тысяч точек незаконных подвесов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), которые провайдеры самовольно смонтировали на опорах линий электропередачи (ЛЭП).

Факты незаконного размещения ВОЛС фиксируются в ходе регулярных осмотров электросетевых объектов. В большинстве случаев специалистам удается установить владельцев телекоммуникационного оборудования и направить им требования об устранении нарушений. По результатам взаимодействия с провайдерами с начала года специалисты «Россети Урал» легализовали размещение более 36 тысяч точек подвесов ВОЛС в Пермском крае.

В случае игнорирования требований законодательства энергетики демонтируют незаконно размещенное имущество на опорах ЛЭП. В этом году специалисты пермского филиала компании выполнили демонтаж более 1,5 тысячи незаконных подвесов линий связи.

Энергетики рекомендуют жителям проверять наличие лицензии и договора у провайдера перед подключением интернета. Это поможет избежать риска остаться без связи из-за демонтажа нелегальных ВОЛС.

Энергетики напоминают, что размещение ВОЛС на энергообъектах возможно исключительно при наличии соответствующего договора с электросетевой компанией и технических условий. Это требование обусловлено необходимостью соблюдения строгих норм безопасности. Игнорирование этих правил может привести к аварийным ситуациям, обрывам проводов из-за сверхнормативных нагрузок и отключению электроэнергии, создает угрозу для жизни и здоровья людей. Кроме того, неконтролируемое размещение оборудования на ЛЭП затрудняет проведение ремонтных работ и технического обслуживания электросетевых объектов.