Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
- МУЗ-ТВ едет в Красновишерск. Представляете? Пока вы думаете, что в провинции «тишь да благодать», у нас тут назревает событие федерального масштаба! Туробъекты заповедника «Вишерский» станут объектами высокорейтингового тревел-шоу «Приехали!». А вести этот космический выпуск будет невероятная и яркая Вита Чиковани! – такой пост появился на странице советника директора по продвижению заповедника «Вишерский» Татьяны Татариновой.
В разговоре с корреспондентом «КП-Пермь» Татьяна рассказала, что в заповедник съемочная группа приедет сегодня, 29 июля, в 10.30.
- В Перми активно развивается туризм, а на севере Пермского края тем более. В нашем заповеднике будут снимать музей природы, зимний сад, экопарк «Легенды Вишеры». Также мы проведем съемочную группу по реке до Ветлана, и, возможно, будет еще восхождение на Полюд.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Чтобы полюбоваться невероятно красивыми видами с гор, съемочной группе предстоит пройти непростой путь. Сперва на УАЗике они преодолеют 5 км по бездорожью, а после пройдут 2 км пешком.
- Надеюсь, съемочная группа проникнется нашей северной красотой и покажет все это великолепие в своей передаче, - говорит Татьяна.
В этом году туристов на Вишере было больше обычного. Татьяна считает, что в следующем году их станет еще больше.
- Гости из других регионов только начинают узнавать о нас и проникаться. В этом году явно увеличилось число представителей автомобильного туризма. Москва, Питер, Нижний Новгород, Самара... садятся семьями или компаниями в машины и едут к нам. Либо в другую локацию, но через нас.
Съемки в Вишере займут один день, дальше съемочная бригада поедет в Челябинск.
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