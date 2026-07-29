Съемки в Вишере займут один день, дальше съемочная бригада поедет в Челябинск.Фото: Татьяна Татаринова. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- МУЗ-ТВ едет в Красновишерск. Представляете? Пока вы думаете, что в провинции «тишь да благодать», у нас тут назревает событие федерального масштаба! Туробъекты заповедника «Вишерский» станут объектами высокорейтингового тревел-шоу «Приехали!». А вести этот космический выпуск будет невероятная и яркая Вита Чиковани! – такой пост появился на странице советника директора по продвижению заповедника «Вишерский» Татьяны Татариновой.

В разговоре с корреспондентом «КП-Пермь» Татьяна рассказала, что в заповедник съемочная группа приедет сегодня, 29 июля, в 10.30.

- В Перми активно развивается туризм, а на севере Пермского края тем более. В нашем заповеднике будут снимать музей природы, зимний сад, экопарк «Легенды Вишеры». Также мы проведем съемочную группу по реке до Ветлана, и, возможно, будет еще восхождение на Полюд.

Вот так выглядит музей заповедника.

Вот так выглядит музей заповедника.

Вот такой невероятной красоты вид открывается с Ветлана. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Еще вид с Ветлана

Великолепный вид на Полюд.

Вид с горы Полюд. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Чтобы полюбоваться невероятно красивыми видами с гор, съемочной группе предстоит пройти непростой путь. Сперва на УАЗике они преодолеют 5 км по бездорожью, а после пройдут 2 км пешком.

- Надеюсь, съемочная группа проникнется нашей северной красотой и покажет все это великолепие в своей передаче, - говорит Татьяна.

В этом году туристов на Вишере было больше обычного. Татьяна считает, что в следующем году их станет еще больше.

- Гости из других регионов только начинают узнавать о нас и проникаться. В этом году явно увеличилось число представителей автомобильного туризма. Москва, Питер, Нижний Новгород, Самара... садятся семьями или компаниями в машины и едут к нам. Либо в другую локацию, но через нас.

Съемки в Вишере займут один день, дальше съемочная бригада поедет в Челябинск.

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