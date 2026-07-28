В нашем конкурсе было пять номинаций для врачей и три дополнительные номинации для стоматологий Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Улыбка — это наше первое оружие обаяния, и за её красотой стоит титанический труд врачей-стоматологов, чья работа требует не только высочайшей квалификации, но и душевной чуткости. Стоматолог — это больше чем врач, это архитектор улыбки и партнер пациента на пути к здоровью, а потому выбор такого специалиста всегда требует особого подхода.

Чтобы рассказать пермякам, кому доверяют здоровье своих зубов наши читатели, мы запустили новый народный конкурс - «Лидеры стоматологии 2026». В нем с помощью открытого голосования на нашем сайте сами жители города выбирали лучшего по их версии врача.

В нашем конкурсе было пять номинаций для врачей – именно здесь и проходило народное голосование - и три дополнительные номинации для стоматологий.

Голосование длилось почти три недели и в минувшую пятницу мы подвели итоги конкурса и наградили наших участников!

Вот такие милые статуэтки получили наши победители.

Победители

Номинация «Стоматолог-ортопед»

- Мария Сторожева (Стоматологии AС)

- Борис Шемелин («Стоматологическая клиника «Стелс»)

- Павел Горячев (Сеть стоматологических клиник "Диомид")

Номинация «Детский стоматолог»

- Виктория Гребенкина (Сеть клиник "Юнит")

- Юлия Шевцова (Клиника ортодонтии и имплантации «Один к одному»)

- Глафира Матвеева (Сеть стоматологических клиник "Диомид")

Номинация «Стоматолог-терапевт»

- Елена Ненахова (Сеть стоматологических клиник "Диомид")

- Елена Бояршинова (Стоматология AС)

- Светлана Елисеева (Сеть клиник "Юнит")

- Ольга Перцовская (Центр стоматологии и имплантологии «Астра-мед»)

- Владислав Кокорин (Стоматологическая клиника «ПроДоминанта»)

Номинация «Стоматолог-ортодонт»

- Анастасия Иванова («Стоматологическая клиника «Стелс»)

- Фидан Алекберова (Центр стоматологии и имплантологии «Астра-мед»)

- Александра Медянцева (Клиника ортодонтии и имплантации «Один к одному»)

Номинация «Хирург-имплантолог»

- Тенгиз Эльсуеров («Родонта Дент» сеть стоматологий Команда Мечты)

- Дмитрий Никонов (Центр стоматологии и имплантологии «Астра-мед»)

- Роман Власов (Стоматологическая клиника «ПроДоминанта»)

- Алексей Данилович (Клиника ортодонтии и имплантации «Один к одному»)

Специальные номинации

- «За высокий уровень менеджмента в сфере стоматологии» награждается директор «Центра стоматологии и имплантологии «Астра-мед» Кузнецова Ирина Михайловна

- «Стоматология с высоким уровнем доверия среди пациентов» - «Клиника ортодонтии и имплантации «Один к одному»

- «Современная стоматология с качественным сервисом» - клиника «ПроДоминанта»

Местом награждения мы выбрали живописную базу отдыха «Зеленино». Она находится в 15 минутах от центра города и подходит не только для праздничных мероприятий, но и для семейного отдыха или отдыха с компанией друзей.

Врачи "Стоматологии Стелс".

Наших гостей встречала живая музыка в исполнении виртуозного скрипача Михаила Витвицкого. Развлекали наших гостей фокусник-иллюзионист Максим Давыдов и замечательная команда «Show Today», которая не даст скучать никому.

ShowToday заставили нас и посмеяться, и поактивничать.

Еще одной изюминкой вечера стало интеллектуальное казино. Суть игры в том, чтобы по вкусу, цвету запаху угадать страну, купаж и состав виски.

Кроме прочих подарков, нашим гостям вручили цветы от «Цветтучино». К слову, они доставляют букеты в любую точку города.

Наши прекрасные участники - светлые, улыбчивые, красивые!

«Если хочешь стать лучше, тогда ты должен знать, в чем ты хуже»

Обращаясь коллегам-стоматологам с приветственным словом генеральный директор «СК Юнит» Юрий Карманов отметил, что для врачей участие в таких конкурсах имеет особое значение и является своего рода проверкой своего интеллекта, своих возможностей, своего профессионализма.

Директор по развитию региона Урал компании «ИНКОМЕД», Ольга Ямщикова и генеральный директор «СК Юнит» Юрий Карманов.

«Особенно важно, когда тебя оценивает твой клиент. Ценней, по сути, ничего и нет, - говорит Юрий Карманов. - Мы сколько угодно можем говорить о себе, какие мы профессионалы, но если наши клиенты не хотят к нам возвращаться, что толку от этого?! Кроме этого, такие конкурсы дают возможность себя реализовать и даже поработать над своими ошибками.Ведь когда ты совершенствуешься, ты должен понять, в чем ты плох, а в чем ты плох, тебе могут сказать только твои клиенты. Если ты, конечно, хочешь и готов это услышать».

«Взвешенные мнения и объективная картина мира»

Для директора клиники «АСТРА-МЕД» Ирины Кузнецовой участие в наших конкурсах стало доброй традицией и, как призналась сама Ирина Михайловна, каждое свое утро, активное утро, она начинает с радио «Комсомольская правда».

Директор клиники «АСТРА-МЕД» Ирина Кузнецова.

«На просторах «Комсомолки» я обнаруживаю компетентные статьи, взвешенные мнения и объективную картину мира. Поэтому всегда очень приятно участвовать в ваших конкурсах», - сказала Ирина Михайловна.

«Наша компания в первый раз принимает участие в таком мероприятии и очень приятно видеть, как на одной площадке столько специалистов могут поздравить друг друга, обменяться опытом, и, самое главное, еще раз получить подтверждение важности своей работы», - директор по развитию региона Урал компании «ИНКОМЕД», Ольга Ямщикова.

Компания "ИнкоМед" вручила каждой клинике подарки.

Мы и наши читатели говорим «спасибо» нашим участникам за то, что они есть, за их профессионализм, мудрость и отзывчивость и ждем новой встречи на конкурсе «Лидеры стоматологии 2027»!

Официальный партнер

«Инкомед» - компания, представляющая на стоматологическом рынке Перми медицинские инструменты, шовные материалы и широкий ассортимент брендов для профессиональной и домашней гигиены.

В нашем портфеле такие бренды, как Curasept, Apagard, Apapro, Apadent, Blue M, Betadent, Buccotherm, Pesitro, WEGO, Soco, Sany, Verdent, ЗБМИ.

Находимся по адресу г.Пермь, ул.Куйбышева, д.67 3 этаж 302 офис.

реклама, ООО «Инком», ИНН 2352051755, erid: 2W5zFK8kQ73

реклама, ООО "Центр стоматологии и имплантологии Астра-мед", ИНН 5902233588, erid: 2W5zFJDUZ9T

И еще фото с нашего мероприятия:

Врач и маректолог стоматологии "РодонтаДент"

Врачи стоматологии "Юнит"

Врачи стоматологической клиники "Один к одному"

Врач стоматологии "Диомид".