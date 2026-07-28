Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Улыбка — это наше первое оружие обаяния, и за её красотой стоит титанический труд врачей-стоматологов, чья работа требует не только высочайшей квалификации, но и душевной чуткости. Стоматолог — это больше чем врач, это архитектор улыбки и партнер пациента на пути к здоровью, а потому выбор такого специалиста всегда требует особого подхода.
Чтобы рассказать пермякам, кому доверяют здоровье своих зубов наши читатели, мы запустили новый народный конкурс - «Лидеры стоматологии 2026». В нем с помощью открытого голосования на нашем сайте сами жители города выбирали лучшего по их версии врача.
В нашем конкурсе было пять номинаций для врачей – именно здесь и проходило народное голосование - и три дополнительные номинации для стоматологий.
Голосование длилось почти три недели и в минувшую пятницу мы подвели итоги конкурса и наградили наших участников!
Номинация «Стоматолог-ортопед»
- Мария Сторожева (Стоматологии AС)
- Борис Шемелин («Стоматологическая клиника «Стелс»)
- Павел Горячев (Сеть стоматологических клиник "Диомид")
Номинация «Детский стоматолог»
- Виктория Гребенкина (Сеть клиник "Юнит")
- Юлия Шевцова (Клиника ортодонтии и имплантации «Один к одному»)
- Глафира Матвеева (Сеть стоматологических клиник "Диомид")
Номинация «Стоматолог-терапевт»
- Елена Ненахова (Сеть стоматологических клиник "Диомид")
- Елена Бояршинова (Стоматология AС)
- Светлана Елисеева (Сеть клиник "Юнит")
- Ольга Перцовская (Центр стоматологии и имплантологии «Астра-мед»)
- Владислав Кокорин (Стоматологическая клиника «ПроДоминанта»)
Номинация «Стоматолог-ортодонт»
- Анастасия Иванова («Стоматологическая клиника «Стелс»)
- Фидан Алекберова (Центр стоматологии и имплантологии «Астра-мед»)
- Александра Медянцева (Клиника ортодонтии и имплантации «Один к одному»)
Номинация «Хирург-имплантолог»
- Тенгиз Эльсуеров («Родонта Дент» сеть стоматологий Команда Мечты)
- Дмитрий Никонов (Центр стоматологии и имплантологии «Астра-мед»)
- Роман Власов (Стоматологическая клиника «ПроДоминанта»)
- Алексей Данилович (Клиника ортодонтии и имплантации «Один к одному»)
Специальные номинации
- «За высокий уровень менеджмента в сфере стоматологии» награждается директор «Центра стоматологии и имплантологии «Астра-мед» Кузнецова Ирина Михайловна
- «Стоматология с высоким уровнем доверия среди пациентов» - «Клиника ортодонтии и имплантации «Один к одному»
- «Современная стоматология с качественным сервисом» - клиника «ПроДоминанта»
Местом награждения мы выбрали живописную базу отдыха «Зеленино». Она находится в 15 минутах от центра города и подходит не только для праздничных мероприятий, но и для семейного отдыха или отдыха с компанией друзей.
Наших гостей встречала живая музыка в исполнении виртуозного скрипача Михаила Витвицкого. Развлекали наших гостей фокусник-иллюзионист Максим Давыдов и замечательная команда «Show Today», которая не даст скучать никому.
Еще одной изюминкой вечера стало интеллектуальное казино. Суть игры в том, чтобы по вкусу, цвету запаху угадать страну, купаж и состав виски.
Кроме прочих подарков, нашим гостям вручили цветы от «Цветтучино». К слову, они доставляют букеты в любую точку города.
«Если хочешь стать лучше, тогда ты должен знать, в чем ты хуже»
Обращаясь коллегам-стоматологам с приветственным словом генеральный директор «СК Юнит» Юрий Карманов отметил, что для врачей участие в таких конкурсах имеет особое значение и является своего рода проверкой своего интеллекта, своих возможностей, своего профессионализма.
«Особенно важно, когда тебя оценивает твой клиент. Ценней, по сути, ничего и нет, - говорит Юрий Карманов. - Мы сколько угодно можем говорить о себе, какие мы профессионалы, но если наши клиенты не хотят к нам возвращаться, что толку от этого?! Кроме этого, такие конкурсы дают возможность себя реализовать и даже поработать над своими ошибками.Ведь когда ты совершенствуешься, ты должен понять, в чем ты плох, а в чем ты плох, тебе могут сказать только твои клиенты. Если ты, конечно, хочешь и готов это услышать».
«Взвешенные мнения и объективная картина мира»
Для директора клиники «АСТРА-МЕД» Ирины Кузнецовой участие в наших конкурсах стало доброй традицией и, как призналась сама Ирина Михайловна, каждое свое утро, активное утро, она начинает с радио «Комсомольская правда».
«На просторах «Комсомолки» я обнаруживаю компетентные статьи, взвешенные мнения и объективную картину мира. Поэтому всегда очень приятно участвовать в ваших конкурсах», - сказала Ирина Михайловна.
«Наша компания в первый раз принимает участие в таком мероприятии и очень приятно видеть, как на одной площадке столько специалистов могут поздравить друг друга, обменяться опытом, и, самое главное, еще раз получить подтверждение важности своей работы», - директор по развитию региона Урал компании «ИНКОМЕД», Ольга Ямщикова.
Мы и наши читатели говорим «спасибо» нашим участникам за то, что они есть, за их профессионализм, мудрость и отзывчивость и ждем новой встречи на конкурсе «Лидеры стоматологии 2027»!
Официальный партнер
«Инкомед» - компания, представляющая на стоматологическом рынке Перми медицинские инструменты, шовные материалы и широкий ассортимент брендов для профессиональной и домашней гигиены.
В нашем портфеле такие бренды, как Curasept, Apagard, Apapro, Apadent, Blue M, Betadent, Buccotherm, Pesitro, WEGO, Soco, Sany, Verdent, ЗБМИ.
Находимся по адресу г.Пермь, ул.Куйбышева, д.67 3 этаж 302 офис.
реклама, ООО «Инком», ИНН 2352051755, erid: 2W5zFK8kQ73
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И еще фото с нашего мероприятия: