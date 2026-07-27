Закрывайте окна и выбирайте оптимальную скорость: ученый Пермского Политеха рассказал, как автомобилистам избежать перерасхода бензина

Если водителю требуется стремительное ускорение, делать это стоит грамотно. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ежедневно за рулем многие водители допускают типичные ошибки, которые напрямую влияют на увеличение аппетита двигателя. Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ Сергей Пестриков объяснил "КП-Пермь", какой темп стоит держать на загородных магистралях, почему на высокой скорости лучше не опускать стекла, как грамотно работать с акселератором и за какими узлами машины требуется особый контроль для экономии горючего.

Резкое нажатие на газ

Подобный стиль управления считается одним из самых расточительных: он нарушает идеальное соотношение воздуха и горючего, необходимое для полноценного сгорания смеси. Как пояснил эксперт, при резком нажатии на педаль управляющая электроника подает в цилиндры значительно больше бензина, чем может окислиться имеющимся кислородом, из-за чего излишки попросту улетают в выхлопную трубу, увеличивая общий расход.

Если водителю требуется стремительное ускорение, делать это стоит грамотно.

«Важно не топить педаль в пол, а нажимать на нее динамично, но плавно — примерно на две трети хода. Эффективный разгон достигается при оптимальных оборотах двигателя, удерживаемых в зоне максимального крутящего момента – обычно это 2 500–3 500 об/мин для бензиновых моторов, – а не при вдавливании до упора», — советует Сергей Пестриков.

Также он рекомендует смотреть на дорогу на пару машин вперед, чтобы предугадывать ситуацию и не давить на газ без необходимости.

Топливо с несоответствующим октановым числом

Октановое число (АИ-92, АИ-95, АИ-98) характеризует устойчивость горючего к детонации при сжатии. Чем выше этот показатель, тем большую степень сжатия выдерживает топливо без взрыва до искры, что гарантирует его эффективное и безопасное применение в мощных моторах. Специалист предупреждает: если заливать бензин с октаном ниже предписанного заводом, нормальный такт работы нарушается, возникают ударные волны, разрушающие поршневую группу и клапаны. Из-за падения мощности шофер вынужден сильнее жать на газ, что автоматически увеличивает потребление горючего. Единственный верный способ избежать подобных последствий — использовать марку бензина, четко указанную в заводской инструкции.

Пониженное давление в покрышках

Низкое давление в шинах увеличивает площадь контакта с дорогой, а значит, и силу трения. По словам ученого, с физической точки зрения это вызывает более интенсивную деформацию резины при каждом обороте, что поглощает энергию и превращает ее в тепло. Чтобы преодолеть повышенное сопротивление, силовой установке приходится сжигать дополнительное топливо — отклонение от нормы способно повысить расход вплоть до 3%. Универсального значения давления не существует: параметры индивидуальны для каждой модели, типа шин, загрузки и условий эксплуатации. Ориентиром служат рекомендации автопроизводителя, которые нанесены на табличку в проеме двери, на крышке бензобака или в руководстве. Для большинства легковых машин норма составляет 2,2–2,5 бар, а для кроссоверов — 2,4–2,8 бар, причем при полной загрузке или буксировке прицепа давление стоит увеличивать на 0,2–0,5 бар.

Засоренный воздушный фильтр

Этот элемент, расположенный в корпусе под капотом, очищает поступающий воздух от пыли и грязи. Эксперт пояснил, что забитый фильтр мешает нормальному протоку воздуха, нарушая баланс смеси. Электронный блок управления, пытаясь восполнить дефицит кислорода, увеличивает порцию впрыска бензина, из-за чего расход растет, а тяга падает, особенно на подъемах и при обгонах. Избежать этого позволяет регулярная проверка фильтра, а плановая замена, как правило, предусмотрена через 10–15 тыс. км, но в запыленных регионах интервал лучше сократить. Своевременная замена убережет не только от лишней траты горючего, но и от преждевременного износа мотора.

Изношенные свечи зажигания

Если свечи изношены, они не могут дать достаточно мощную искру в нужный момент, из-за чего смесь воспламеняется неполноценно. Электроника компенсирует эту проблему дополнительной порцией топлива, однако смесь все равно полностью не сгорает, и излишки улетают в выхлоп. На необходимость замены указывают ухудшение динамики, нестабильные холостые обороты, трудный пуск, черный дым из трубы или сигнал «Check Engine». При внешнем осмотре не должно быть масляных следов, нагара, трещин, а зазор между электродами обязан соответствовать норме. Интервал замены для обычных свечей составляет 20–50 тыс. км, а для платиновых и иридиевых — до 80–100 тыс. км.

Чрезмерная скорость

Главный враг экономии на трассе — встречный воздушный поток. Сила сопротивления возрастает пропорционально квадрату скорости: удвоение темпа вчетверо увеличивает нагрузку. Наиболее выгодным считается диапазон 60–100 км/ч, тогда как при превышении этой отметки на борьбу с аэродинамикой уходит уже около 60–65% мощности, а расход может вырасти в полтора раза. На шоссе стоит держаться примерно 90 км/ч и избегать рывков. При этом открытые окна нарушают обтекаемость, превращая салон в подобие паруса и создавая дополнительное сопротивление, поэтому на высокой скорости разумнее пользоваться вентиляцией или кондиционером.

Заедание тормозных механизмов

Когда после отпускания педали колодки полностью не отходят от диска, возникает постоянное трение, и часть энергии двигателя тратится на преодоление этого препятствия. Чтобы не допустить проблемы, необходимо своевременно обслуживать тормозную систему: проверять состояние поршней и направляющих, а также отсутствие утечек жидкости. Специалист советует применять качественную жидкость DOT 3 или DOT 4 с заменой раз в два года либо DOT 5 с интервалом 4–5 лет, а после зимы обязательно прочищать и смазывать узлы.

Растянутая цепь ГРМ

Цепь газораспределительного механизма отвечает за своевременное открытие и закрытие клапанов. При ее растяжении синхронизация нарушается, топливо сгорает неэффективно, а управляющий блок для компенсации потери мощности увеличивает подачу бензина. Предупредить поломку помогут регулярная замена масла и фильтра, контроль его уровня и использование только качественного продукта, одобренного производителем. Плановую замену цепи обычно проводят через 50–80 тыс. км, а при появлении постороннего шума или плавающих оборотов — раньше.

Перегрузка автомобиля

Чем тяжелее машина, тем больше энергии необходимо для разгона и поддержания скорости: возрастает сопротивление качению, и мотор работает в усиленном режиме. Каждые дополнительные 100 кг груза могут повысить расход на 5–10%, а 300 кг — на 15–20% в зависимости от стиля вождения. Груз следует распределять равномерно и не превышать разрешенную максимальную массу, указанную в документации и на табличках. Это не только сэкономит бензин, но и сбережет подвеску, шины и трансмиссию.

Стояние в пробках

В плотном потоке приходится двигаться на пониженных передачах, мотор крутится на высоких оборотах, а частые ускорения и торможения выводят его на неэкономичные режимы. Как следствие, расход в городских заторах может оказаться на 20–30% выше, чем на трассе. Чтобы снизить затраты, стоит удерживать обороты в экономичной зоне (для бензиновых авто — 2000–2500 об/мин), своевременно переключать передачи и использовать торможение двигателем, при котором подача топлива полностью прекращается.

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