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Общество27 июля 2026 9:40

Закрывайте окна и выбирайте оптимальную скорость: ученый Пермского Политеха рассказал, как автомобилистам избежать перерасхода бензина

Эксперт ПНИПУ рассказал, как избежать перерасхода бензина
Борис МЕРКУШЕВ
Если водителю требуется стремительное ускорение, делать это стоит грамотно.

Если водителю требуется стремительное ускорение, делать это стоит грамотно.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ежедневно за рулем многие водители допускают типичные ошибки, которые напрямую влияют на увеличение аппетита двигателя. Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Автомобили и технологические машины» ПНИПУ Сергей Пестриков объяснил "КП-Пермь", какой темп стоит держать на загородных магистралях, почему на высокой скорости лучше не опускать стекла, как грамотно работать с акселератором и за какими узлами машины требуется особый контроль для экономии горючего.

Резкое нажатие на газ

Подобный стиль управления считается одним из самых расточительных: он нарушает идеальное соотношение воздуха и горючего, необходимое для полноценного сгорания смеси. Как пояснил эксперт, при резком нажатии на педаль управляющая электроника подает в цилиндры значительно больше бензина, чем может окислиться имеющимся кислородом, из-за чего излишки попросту улетают в выхлопную трубу, увеличивая общий расход.

Если водителю требуется стремительное ускорение, делать это стоит грамотно.

«Важно не топить педаль в пол, а нажимать на нее динамично, но плавно — примерно на две трети хода. Эффективный разгон достигается при оптимальных оборотах двигателя, удерживаемых в зоне максимального крутящего момента – обычно это 2 500–3 500 об/мин для бензиновых моторов, – а не при вдавливании до упора», — советует Сергей Пестриков.

Также он рекомендует смотреть на дорогу на пару машин вперед, чтобы предугадывать ситуацию и не давить на газ без необходимости.

Топливо с несоответствующим октановым числом

Октановое число (АИ-92, АИ-95, АИ-98) характеризует устойчивость горючего к детонации при сжатии. Чем выше этот показатель, тем большую степень сжатия выдерживает топливо без взрыва до искры, что гарантирует его эффективное и безопасное применение в мощных моторах. Специалист предупреждает: если заливать бензин с октаном ниже предписанного заводом, нормальный такт работы нарушается, возникают ударные волны, разрушающие поршневую группу и клапаны. Из-за падения мощности шофер вынужден сильнее жать на газ, что автоматически увеличивает потребление горючего. Единственный верный способ избежать подобных последствий — использовать марку бензина, четко указанную в заводской инструкции.

Пониженное давление в покрышках

Низкое давление в шинах увеличивает площадь контакта с дорогой, а значит, и силу трения. По словам ученого, с физической точки зрения это вызывает более интенсивную деформацию резины при каждом обороте, что поглощает энергию и превращает ее в тепло. Чтобы преодолеть повышенное сопротивление, силовой установке приходится сжигать дополнительное топливо — отклонение от нормы способно повысить расход вплоть до 3%. Универсального значения давления не существует: параметры индивидуальны для каждой модели, типа шин, загрузки и условий эксплуатации. Ориентиром служат рекомендации автопроизводителя, которые нанесены на табличку в проеме двери, на крышке бензобака или в руководстве. Для большинства легковых машин норма составляет 2,2–2,5 бар, а для кроссоверов — 2,4–2,8 бар, причем при полной загрузке или буксировке прицепа давление стоит увеличивать на 0,2–0,5 бар.

Засоренный воздушный фильтр

Этот элемент, расположенный в корпусе под капотом, очищает поступающий воздух от пыли и грязи. Эксперт пояснил, что забитый фильтр мешает нормальному протоку воздуха, нарушая баланс смеси. Электронный блок управления, пытаясь восполнить дефицит кислорода, увеличивает порцию впрыска бензина, из-за чего расход растет, а тяга падает, особенно на подъемах и при обгонах. Избежать этого позволяет регулярная проверка фильтра, а плановая замена, как правило, предусмотрена через 10–15 тыс. км, но в запыленных регионах интервал лучше сократить. Своевременная замена убережет не только от лишней траты горючего, но и от преждевременного износа мотора.

Изношенные свечи зажигания

Если свечи изношены, они не могут дать достаточно мощную искру в нужный момент, из-за чего смесь воспламеняется неполноценно. Электроника компенсирует эту проблему дополнительной порцией топлива, однако смесь все равно полностью не сгорает, и излишки улетают в выхлоп. На необходимость замены указывают ухудшение динамики, нестабильные холостые обороты, трудный пуск, черный дым из трубы или сигнал «Check Engine». При внешнем осмотре не должно быть масляных следов, нагара, трещин, а зазор между электродами обязан соответствовать норме. Интервал замены для обычных свечей составляет 20–50 тыс. км, а для платиновых и иридиевых — до 80–100 тыс. км.

Чрезмерная скорость

Главный враг экономии на трассе — встречный воздушный поток. Сила сопротивления возрастает пропорционально квадрату скорости: удвоение темпа вчетверо увеличивает нагрузку. Наиболее выгодным считается диапазон 60–100 км/ч, тогда как при превышении этой отметки на борьбу с аэродинамикой уходит уже около 60–65% мощности, а расход может вырасти в полтора раза. На шоссе стоит держаться примерно 90 км/ч и избегать рывков. При этом открытые окна нарушают обтекаемость, превращая салон в подобие паруса и создавая дополнительное сопротивление, поэтому на высокой скорости разумнее пользоваться вентиляцией или кондиционером.

Заедание тормозных механизмов

Когда после отпускания педали колодки полностью не отходят от диска, возникает постоянное трение, и часть энергии двигателя тратится на преодоление этого препятствия. Чтобы не допустить проблемы, необходимо своевременно обслуживать тормозную систему: проверять состояние поршней и направляющих, а также отсутствие утечек жидкости. Специалист советует применять качественную жидкость DOT 3 или DOT 4 с заменой раз в два года либо DOT 5 с интервалом 4–5 лет, а после зимы обязательно прочищать и смазывать узлы.

Растянутая цепь ГРМ

Цепь газораспределительного механизма отвечает за своевременное открытие и закрытие клапанов. При ее растяжении синхронизация нарушается, топливо сгорает неэффективно, а управляющий блок для компенсации потери мощности увеличивает подачу бензина. Предупредить поломку помогут регулярная замена масла и фильтра, контроль его уровня и использование только качественного продукта, одобренного производителем. Плановую замену цепи обычно проводят через 50–80 тыс. км, а при появлении постороннего шума или плавающих оборотов — раньше.

Перегрузка автомобиля

Чем тяжелее машина, тем больше энергии необходимо для разгона и поддержания скорости: возрастает сопротивление качению, и мотор работает в усиленном режиме. Каждые дополнительные 100 кг груза могут повысить расход на 5–10%, а 300 кг — на 15–20% в зависимости от стиля вождения. Груз следует распределять равномерно и не превышать разрешенную максимальную массу, указанную в документации и на табличках. Это не только сэкономит бензин, но и сбережет подвеску, шины и трансмиссию.

Стояние в пробках

В плотном потоке приходится двигаться на пониженных передачах, мотор крутится на высоких оборотах, а частые ускорения и торможения выводят его на неэкономичные режимы. Как следствие, расход в городских заторах может оказаться на 20–30% выше, чем на трассе. Чтобы снизить затраты, стоит удерживать обороты в экономичной зоне (для бензиновых авто — 2000–2500 об/мин), своевременно переключать передачи и использовать торможение двигателем, при котором подача топлива полностью прекращается.

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