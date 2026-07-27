Когда на термометре плюс 30: как помочь собаке перенести зной и духоту

Поливать собаку водой не надо, лучше в жару поставить песика лапами в прохладную воду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Теплая густая шерсть спасает собак от мороза. А что делать в жару, особенно тем породам, которые были выведены для жизни на севере: самоедам, хаски, маламутам?

- Кузю пришлось подстричь почти наголо, - рассказывает коллега. – Он был лохматый, как медвежонок. Жарко же ему в такой шубе. Теперь он стесняется того, что «голенький», из конуры почти не выходит.

- То, что коротко остриженная собака легче переносит жару, это заблуждение. На самом деле у них, особенно у пород с сильно развитым подшерстком, отрегулирован природный теплообмен. И вмешиваться в него не нужно, особенно в жару. Есть породы, которые надо подстригать, - пудели, мальтипу, терьеры. Других собак вообще лучше не трогать, - рассказывает ветеринарный врач клиники «НашВет» Наталья Шапенкова.

- Шерсть работает по принципу насоса, то есть зимой она не выпускает тепло из тела, а летом не пускает жар внутрь, защищая кожу от прямых солнечных ультрафиолетовых лучей, - объясняет кинолог Ксения Офицерова, руководитель школы дрессировки и послушания «Умничка». – А шпицев, хаски, лаек, овчарок, лабрадоров категорически нельзя коротко стричь. Иначе вы удалите плотный подшерсток, который создает воздушную прослойку и предотвращает попадание прямых солнечных лучей на кожу. Собака без шерсти может получить ожог.

Вместо стрижки собаку лучше регулярно вычесывать, это уберет лишний подшерсток, но при этом не нарушит естественную защиту кожи.

Как определить, что собака перегрелась

Собаки переносят жару намного тяжелее, чем человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Собаки переносят жару намного тяжелее, чем человек. У них на теле нет потовых желез, кроме как на лапах и на мочке носа. Основное охлаждение происходит через дыхание, - говорит Ксения Офицерова.

И в первую очередь, симптомом перегрева является учащенное дыхание. То есть собака часто и громко дышит, открыв рот и высунув язык. Также при сильном перегреве может возникнуть нехватка кислорода. На наличие гипоксии укажет синий цвет слизистых оболочек, поэтому надо посмотреть на слизистые, подняв верхнюю губу собаки. И третий симптом – повышение температуры. В нормальных условиях температура собаки – менее 38 градусов. Если температура слишком высокая, выше 40,5°C, лучше сразу везти животное в клинику, где ему поставят охлаждающие капельницы и дадут кислород.

Но до такого, естественно, лучше не доводить. Как спасти питомца от жары, рассказывают Наталья Шапенкова и Ксения Офицерова.

Душ не поможет

Поливать собаку водой не надо. Это не поможет животному охладиться, а наоборот из-за мокрой шерсти возникнет парниковый эффект, от чего собака будет нагреваться еще быстрее. А полив холодной водой может вызвать переохлаждение и спазм периферических сосудов, что достаточно опасно для животного.

Лучше в жару поставить песика лапами в прохладную воду. Или протереть водой комнатной температуры безволосые части тела: внутреннюю сторону ушей, пузико, подмышки, внутреннюю поверхность бедер, в районе паха.

Также можно приобрести для собаки специальные охлаждающие жилеты либо попонки. Они работают за счет испарительного охлаждения. Жилет или попонку нужно намочить и надеть на собаку. Вода, испаряясь, будет забирать тепло от тела животного.

Пить – побольше, есть - поменьше

Вода у собак в миске должна быть всегда, в свободном доступе. В жару она должна быть прохладной, но не ледяной. Можно в нее добавлять кубики льда для охлаждения. А, выходя летом на прогулку, брать с собой переносную поилку.

Режим питания остается привычным - если собака ест два раза в день, так и надо ее кормить два раза в день, но уменьшать порции еды. В жару активность животных снижается, они меньше двигаются. К тому же энергию, получаемую от пищи, не надо тратить на обогрев.

Прогулки

Если есть возможность, все прогулки с собакой надо переносить на более прохладное время. Утром выходить гулять пораньше, а вечером попозже, когда жара спадает.

- Летом самый главный враг - не воздух, а раскаленные поверхности. Горячий асфальт или бетон может вызвать ожог подушечек лап, - объясняет Ксения Офицерова, - И даже поздно вечером, когда асфальт уже остывает, лучше гулять по траве или песку.

Надевать на собачьи лапки ботиночки, чтобы предохранить их от горячего асфальта, бессмысленно. Потому что через обувь не будет проходить терморегуляция, собака не сможет охлаждаться через подушечки пальцев.

Во время прогулок в жару стоит уменьшать нагрузки. Не надо заставлять собаку бегать за мячиком или догонять велосипед, потому что во время активных игр интенсивная мышечная работа мгновенно повышает внутреннюю температуру тела.

Какие породы собак больше всего страдают от жары

- Тяжелее всего в жару приходится брахицефальным породам, у которых очень короткая морда: мопсы, пекинесы, французские бульдоги, - рассказывает ветеринарный врач Наталья Шапенкова. - Из-за особенностей строения дыхательных путей им тяжело эффективно охлаждаться через дыхание. А кожаные складки на морде при тепловом ударе или перегреве начинают расширяться и вызывают отек гортани. Собаки начинают задыхаться, и у них даже может случиться остановка дыхания. Если вы живете в жарком климате, лучше заранее провести собаке операцию по удалению небной занавески и по расширению ноздрей.

Также особо страдают от жары пожилые животные, имеющие заболевания сердечно-сосудистой или дыхательной систем, а также собаки с ожирением.