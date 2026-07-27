Под Пермью начались съемки фильма «Баба Яга на каникулах»

Фоо: кинокомпания Fresh-Film.

В Пермском крае начались съемки третьего фильма из цикла про Бабу Ягу. Фэнтезийная комедия «Баба Яга на каникулах» (6+) станет продолжением фильмов «Баба-Яга спасает мир» (6 +) и «Баба-Яга спасает Новый год» (6+). Съемки ведет кинокомпания Fresh-Film.

Фото: кинокомпания Fresh-Film.

В первой части Баба Яга боролась с Кощеем Бессмертным, во второй – со Снежной Королевой.

- На этот раз Баба Яга отправляется на отдых в деревню, где семья Марьи Искусницы готовится отметить восьмой день рождения дочери, будущей волшебницы Маруси. Но каникулы быстро выходят из-под контроля. Пока Баба Яга приобщается к местным традициям, а вся деревня гуляет на празднике с песнями и народными забавами, силы зла готовят новую ловушку для Бабы Яги и Маруси, дочери Ивана Царевича и Марьи Искусницы, - рассказали в кинокомпании.

Фото: кинокомпания Fresh-Film.

Главную роль вновь играет Людмила Артемьева. Также в фильме снимаются Александр Ильин, Ян Цапник, Глафира Тарханова, Олеся Железняк. Часть эпизодов картины снималась в деревне Шемети Добрянского района, возле конноспортивного комплекса. Участие в массовке принимают жители деревни.

Также съемочной площадкой станет архитектурно-этнографический музей «Хохловка».