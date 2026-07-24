Завершено расследование дела о падении вертолета в Бардымском округе: Пермский следственный отдел на транспорте рассказал о результатах работы за 1 полугодие

Грубейшее нарушение правил безопасности и стало одной из главных причин трагедии. Фото предоставлено Пермским следственным отделом на транспорте центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

В Пермском крае завершилось расследование уголовного дела о крушении вертолета Robinson R-44, которое произошло 7 января 2026 года в Бардымском округе на территории горнолыжного курорта «Ашатли Парк». Трагедия унесла жизни двух человек — пилота и его пассажира. Следователи Пермского следственного отдела на транспорте установили все обстоятельства случившегося и назвали главные причины авиакатастрофы.

Как выяснилось в ходе расследования, пилот управлял частным вертолетом, хотя не имел на это никакого права. Мало того — мужчина находился за штурвалом в состоянии алкогольного опьянения. Грубейшее нарушение правил безопасности и стало одной из главных причин трагедии. В полете вертолет зацепился за тросы зиплайна — это канатная переправа, которую используют для развлечений. От удара лопасти несущего винта разрушились, машина потеряла управление и рухнула на замерзший водоем. От полученных при падении травм оба человека, находившиеся на борту, погибли на месте.

- Следствие собрало все доказательства, и теперь дело направлено в суд, - рассказали в Пермском следственном отделе на транспорте центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Кстати, трагедия с вертолетом - не единственное резонансное дело, которое расследовал отдел в этом году. Вообще зона работы пермских транспортных следователей огромна: они отвечают за порядок на вокзалах, в аэропортах, речных портах и на железной дороге не только в Пермском крае, но и в частях Свердловской области и Удмуртии. За прошлый год они зарегистрировали 103 сообщения о преступлениях, завершили 21 уголовное дело. Среди них были кражи, мошенничество, нарушения на транспорте и даже теракты. В этом году за полгода в работе уже 49 сообщений, 11 дел направлены в суд. В числе завершенных - особо тяжкие преступления: насильственные действия, нарушения охраны труда и применение насилия к полицейским.

Но следователи занимаются не только расследованиями. Большая профилактическая работа проводится с подростками: посещают школы и колледжи, рассказывают, как не попасться на уловки мошенников, предупреждают об опасности «легких» заработков и объясняют, что зацепинг — это не игра, а смертельная угроза. За последние месяцы в Перми произошло сразу несколько трагедий с участием подростков-зацеперов. В марте 16-летний парень упал под электричку на остановочном пункте «Комплекс ППИ» и погиб. На следующий день на станции Голованово 12-летний мальчик попытался зацепиться за грузовой поезд, сорвался и попал под колеса — травмы оказались крайне тяжелыми. А в июне на остановочном пункте «Молодежная» еще один подросток лишился ноги - врачам пришлось ампутировать ему правую голень и левую стопу. Эти случаи - страшное напоминание: железная дорога не прощает ошибок, а зацепинг - это не смелость, а смертельно опасная глупость, за которую к тому же можно получить штраф или даже уголовный срок.

Руководит отделом подполковник юстиции Михаил Андреевич Просвирнин. Он возглавил коллектив 15 октября 2024 года, имеет несколько ведомственных наград, при этом успевает не только руководить сложной работой, но и воспитывать троих детей. А 25 июля в России отмечают День сотрудника органов следствия — профессиональный праздник, который объединяет всех следователей страны, и коллектив Пермского следственного отдела на транспорте традиционно присоединяется к поздравлениям в адрес своих коллег и ветеранов службы. рассказал