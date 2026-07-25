Выходные в Пермском крае: фестиваль «Причал» в Закамске, Зов Пармы в Чердыни и концерт Петра Налича на эспланаде

Петр Налич выступит для пермяков на эспланаде. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА. Перейти в Фотобанк КП

«Калинов мост» на заводе, оркестр в цехе и прогулки по Каме

Эти выходные в Закамске уже в пятый раз пройдёт фестиваль «Причал» — яркое летнее событие, которое каждый год собирает сотни гостей на правом берегу Камы. За два дня здесь выступят известные пермские исполнители и коллективы: «Смирный и друзья», «Ансамбль Воскресение», виртуоз-балалаечник Андрей Киряков, группы «ROCKY-2» и «ИВАНЫ», а также многие другие. А кульминацией вечера станет концерт легендарной российской рок-группы «Калинов мост».

В субботу, 25 июля, главная музыкальная программа развернётся на набережной района.

Основные события пройдут с 14.00 до 20.00 на площадках у Дворца культуры имени Кирова. Там разместятся главная сцена, детский уголок с играми и мастер-классами, зона для творческих занятий и фуд-корт с угощениями.

Ещё одна сцена расположится прямо на модульном причале — оттуда же в течение дня будут отправляться речные прогулки на теплоходе «Москва». В сквере у центра детского творчества «Исток», на верхней части променада набережной, запланированы концерты под открытым небом и экологическая встреча. Кроме того, в субботу площадкой для выступлений станет цех судостроительного завода — там прозвучит камерный оркестр «Орфей» в необычной индустриальной обстановке. А в центре «Исток» на улице Танцорова, 7, откроется тематическая выставка и состоится праздничный концерт.

В воскресенье, 26 июля, фестиваль переедет на территорию судостроительного завода «Пермская судоверфь» по адресу Буксирная, 4. Весь день здесь будут работать две музыкальные сцены, мастер-классы, детские развлечения и дизайн-маркет. Для любителей истории откроют арт-пространство, посвящённое судостроению, покажут документальные фильмы о Перми, а также проведут экскурсии по предприятию — можно будет своими глазами увидеть, как устроен завод.

Кстати, в честь 95-летия «Пермской судоверфи» у гостей будет уникальная возможность пообедать в заводской столовой — для этого в фуд-зоне продадут специальные талоны, и каждый сможет попробовать настоящее меню судостроителей. А те, кто хочет провести время на воде, смогут отправиться в речную прогулку на теплоходе «Москва» — старт также будет с территории завода.

"Калинов мост" выступит 26 июля в 21.00 на территории судостроительного завода. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выступление хедлайнера «Калинов мост» запланировано на 26 июля в 21.00. Оно пройдет на территории судостроительного завода по адресу Буксирная, 4. Вход свободный.

Юбилейный фестиваль «Зов Пармы»: этно-дефиле, канатоходцы и сжигание деревянной скульптуры

С 24 по 26 июля в селе Серёгово Чердынского района в пятнадцатый раз пройдёт этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы».

Суббота, 25 июля, — самый насыщенный день. С 12.00 заработают все площадки: на ристалище пройдут бои реконструкторов, в «Потешной палате» выступят театры из Перми, Яйвы и Санкт-Петербурга, а на фольклорной площадке «Изба» можно будет научиться народным танцам и увидеть этно-дефиле. Мастера с 12 до 18 часов будут учить ремёслам: резьбе, ткачеству, кузнечному делу. В «Музейной слободе» покажут экспонаты из разных музеев Прикамья, а на площадке «Виджморт» — познакомят с традициями коми-пермяков.

Главный сюрприз субботы — выступление дагестанских канатоходцев из ансамбля «Росэкстрим». Также можно будет прокатиться на лошади и побывать на народных представлениях в «Скороморошьей слободе». В течение дня пройдут конкурсы, экскурсии в Ныроб и Чердынь, а с 18 часов на большой сцене выступят группы и исполнители из Перми, Москвы, Ижевска, Бурятии и Санкт-Петербурга. Завершится день огненным шоу и сжиганием деревянной скульптуры.

В воскресенье, 26 июля, состоятся финалы турниров и церемония закрытия.

Вход свободный.

Звезда «Евровидения» завершит фестиваль «Город встреч»

В субботу, 25 июля, на пермской эспланаде завершит работу фестивальный городок «Город встреч». За месяц работы площадка приняла больше сотни событий — концертов звёзд разного уровня, творческих мастерских и встреч с интересными людьми. Итоговой точкой всей программы станет выступление Петра Налича. Артиста известен и как певец, и как композитор, и как режиссёр, и даже как участник «Евровидения».

Широкая популярность пришла к Наличу в 2007 году, когда его клип на песню Guitar попал в двадцатку самых просматриваемых роликов. Голос артиста позволяет ему исполнять не только авторские песни, но и сложные оперные партии: в его репертуаре арии из «Пиковой дамы», «Богемы» и «Евгения Онегина».

Начало в 20.00. Вход свободный.