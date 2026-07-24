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Происшествия24 июля 2026 11:45

Шесть человек погибли, более 30 пострадали: власти Пермского края выразили соболезнования кировчанам в связи с ракетным ударом ВСУ

Губернатор Махонин выразил соболезнования после атаки ВСУ на Киров
Борис МЕРКУШЕВ
Ракетный удар был нанесен по одному из предприятий Кирова.

Ракетный удар был нанесен по одному из предприятий Кирова.

Фото: Виталий КОКШАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром, 24 июля, киевский режим атаковал нашего соседа - город Киров. Ракетный удар был нанесен по одному из предприятий города. К сожалению, 6 человек погибли, 32 человека пострадали.

- Выражаю слова глубокой скорби и соболезную родным и близким погибших. Всем семьям Правительство Кировской области окажет всемерную поддержку. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь – от госпитализации до амбулаторного лечения, - написал в своем канале в Макс губернатор Кировской области Александр Соколов.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не мог не прокомментировать произошедшую у наших соседей трагедию.

- Соболезную родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Жителям Кировской области желаю сил и стойкости. Пермский край скорбит вместе с вами.

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