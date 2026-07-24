Шесть человек погибли, более 30 пострадали: власти Пермского края выразили соболезнования кировчанам в связи с ракетным ударом ВСУ

Ракетный удар был нанесен по одному из предприятий Кирова. Фото: Виталий КОКШАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром, 24 июля, киевский режим атаковал нашего соседа - город Киров. Ракетный удар был нанесен по одному из предприятий города. К сожалению, 6 человек погибли, 32 человека пострадали.

- Выражаю слова глубокой скорби и соболезную родным и близким погибших. Всем семьям Правительство Кировской области окажет всемерную поддержку. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь – от госпитализации до амбулаторного лечения, - написал в своем канале в Макс губернатор Кировской области Александр Соколов.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не мог не прокомментировать произошедшую у наших соседей трагедию.

- Соболезную родным и близким погибших. Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления. Жителям Кировской области желаю сил и стойкости. Пермский край скорбит вместе с вами.

Подписывайтесь на наши Max, Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники