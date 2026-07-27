Путешествия по Пермскому краю: пять мест, которые стоит увидеть этим летом

Губаха, гора Крестовая. Фото: Егор Пигалев

Летом Пермский край становится особенно привлекательным для путешествий. Сюда приезжают жители региона и гости из других субъектов России: по данным краевого Министерства туризма, за последние три года число путешественников выросло на 20%. При этом у каждого из них свой маршрут — кто-то отправляется в горы и к скалам, кто-то выбирает старинные города, а кто-то едет на природу на несколько дней.

Секрет такой популярности — в многогранности. В Прикамье каждый найдёт отдых по душе: любители дикой природы оценят бурные реки и отвесные скалы, ценители истории с интересом изучат старинные села с их самобытной архитектурой, а для активных и деловых людей открыты возможности для спортивных маршрутов. КП-Пермь подобрал 5 мест, которые нужно успеть посетить до конца лета.

Губаха, гора Крестовая

Некоторые привыкли воспринимать Губаху как горнолыжный курорт и потому летом незаслуженно обходят это живописное место стороной. А ведь здесь красиво в любое время года, а в теплую ясную погоду — особенно! Кресельные подъемники всего за 15–20 минут с комфортом поднимут вас до вершины горы Крестовой, а по пути откроются потрясающие виды: внизу — город, вокруг — бескрайняя тайга на многие километры. Невольно вспоминаются строчки Есенина: «Не видать конца и края, только синь сосет глаза».

На горе стоит прогуляться среди деревянных статуй пермских богов, подняться по лестницам к кресту и сделать фото с панорамным видом. После — зайти в кафе с живописным обзором.

Особый аттракцион, доступный в любой сезон, — поднимающаяся обзорная площадка «Небесная башня» на вершине курорта, откуда открывается панорама тайги, реки Косьвы, гор и декораций к фильму «Сердце Пармы».

Кстати, несмотря на популярность Губахи зимой, она попала в рейтинг самых популярных летних маршрутов для путешествий по оценке оператора Т2. В июне интернет-трафик в локации оказался на 16% выше, чем годом ранее. В целом в туристических местах региона потребление интернета в среднем растет на 25% год к году.

«Пермский край — магнит для туристов со всей страны. Из-за его интересной истории, уникальной природы и невообразимых видов, которые она дарит, сюда едут все больше людей. И сегодня даже в лесу или на горе всем важно оставаться на связи и иметь доступ к интернету. Поэтому Т2 развивает сеть по всему региону — в туристических местах, городах и малых населенных пунктах, СНТ и дачных поселках, на дорогах», — рассказал директор пермского филиала Т2 Евгений Белый.

Для путешественников смартфон давно стал частью самой поездки: с его помощью они строят маршруты, ищут информацию о достопримечательностях, пользуются картами и делятся впечатлениями. Поэтому связь в поездке действительно важна. В мае 2026 года компания DMTel провела независимое исследование мобильной связи в Пермском крае: эксперты проехали почти 5600 километров и выполнили более 30 тысяч тестов голосовых вызовов и передачи данных. По итогам исследования именно Т2 показал лучшие результаты по качеству радиопокрытия, скорости мобильного интернета и надежности голосовых вызовов.

Усьва. Фото: Егор Пигалев

Усьва

Если Губаха показывает Прикамье как направление для активного отдыха, то Усьва — это уже история о путешествии по уральской природе. Посёлок небольшой, но именно отсюда туристы отправляются к Каменному городу и Усьвинским Столбам — местам, фотографии которых давно стали визитной карточкой Урала.

Сейчас, в разгар сезона сплавов, по реке Усьва отправляется множество туристов. Вдоль неё тянется скальный массив высотой до 120 метров, а одна из самых известных его точек — «Чёртов палец». С вершин открываются виды на извилистую реку и лесные дали. Дальше по течению расположены другие живописные скалы — Большое Бревно, Стрельный и Омутной.

Отправиться сюда можно с палатками на несколько дней, неспешно сплавляясь на катамаранах, сап-бордах или байдарках, либо выбрать более короткую прогулку на моторной лодке. И даже в таком удаленном уголке региона путешественники продолжают пользоваться мобильным интернетом.

Важно, что в таких местах связь необходима не только чтобы делиться фотографиями с друзьями или общаться в соцсетях, но и на случай непредвиденных ситуаций. Это уже вопрос безопасности. Так, например, связь Т2 есть во всех популярных и значимых туристических локациях Пермского края. Часть работ проводилась. Часть работ проводилась в рамках соглашения с правительством региона, и Т2 за два года инвестировал 2 млрд рублей в развитие сети.

«Конечно, технические проекты охватывали не только загородные локации. В Перми и других городах связь стала лучше в районе новостроек, торговых и бизнес-центров, запуски и модернизации прошли в малых населенных пунктах, 69 СНТ и коттеджных поселках, на таких дорогах как трасса Пермь — Березники, Дорога Дружбы или Восточный обход», — подчеркнул Евгений Белый.

Кунгур. Фото: Егор Пигалев

Кунгур

Кунгур — один из самых колоритных и популярных туристических городов Пермского края. Расположенный всего в 100 километрах от Перми, он идеально подходит как для однодневных выездов, так и для полноценных выходных. В июньском рейтинге популярных направлений от Т2 он занял первое место.

Его часто называют «Уральским Суздалем» — здесь множество старинных особняков и храмов, которые нередко привлекают кинематографистов. Кунгур по праву носит неофициальное звание «чайной столицы» России. Здесь можно посетить Музей истории купечества с тематическими чаепитиями и спектаклем в особняке «чайного короля» Михаила Грибушина. Город славится и ремеслами — на заводе «Кунгурская керамика» можно увидеть процесс создания глиняных изделий и попробовать себя в гончарном деле.

А для любителей прогулок в центре установлен бронзовый 3D-макет исторического центра начала XX века, помогающий туристам ориентироваться.

В преддверии этого летнего сезона Т2 запустил в Кунгуре новые объекты связи. Работы также прошли в Перми, Соликамске, Кизеле, Краснокамске, Кунгурском округе, Очере, Лысьве, Кудымкаре, Добрянке, Чернушке и других населенных пунктах. Кроме того, с января по май 2026 года оператор проводил по всему региону масштабную модернизацию оборудования: уровень обновления базовых станций уже тогда оказался на 10% выше, чем за весь 2025 год.

Суксун. Фото: Егор Пигалеви

Суксун

Суксун — старинный уральский посёлок, который по праву может считаться «самоварной столицей» региона. Здесь, на заводе Демидовых, в 1740 году изготовили первый в России самовар. Его трёхметровый памятник, ставший символом Суксуна, возвышается в центре посёлка.

Суксунский район славится и старейшим уральским курортом «Ключи». Также в районе действуют базы отдыха, форелевые хозяйства и санатории, предлагающие разнообразный активный и оздоровительный отдых.

В окрестностях Суксуна находится уникальный водопад «Плакун». Его семиметровый поток, срывающийся с горы напоминает слёзы. Вода здесь даже летом ледяная, а сам водопад считается святым источником — над ним возведена часовня Николая Чудотворца. Добраться до водопада можно по длинному подвесному мосту через реку Сылву — уже сама дорога становится частью приключения. Место настолько завораживающее, что кадрами с этой локации хочется делиться сразу же, не откладывая. И современные путешественники всё чаще так и делают: по данным исследования, потребление мобильного интернета оператора Т2 здесь выросло на 27,26% по сравнению с прошлым годом, что говорит о значительном повышении качества обслуживания.

Усолье. Фото: Егор Пигалев

Усолье

Усолье — один из самых атмосферных исторических городов Пермского края, основанный в 1606 году купцами Строгановыми. Более трех веков он был главным центром солеварения Российской империи — именно здесь добывали знаменитую соль-пермянку.

Среди обязательных для посещения объектов — палаты Строгановых 1724 года с музейными интерьерами, изразцовыми печами и предметами быта, Спасо-Преображенский собор в стиле строгановского барокко и его восьмиярусная колокольня 1730 года, которая из-за подвижек грунта заметно наклонилась и получила прозвище «местная Пизанская башня». Также в комплекс входят усадьба Голицына, дом Брагина, Никольская церковь, заложенная в память о победе в Отечественной войне 1812 года, и древнейшая часовня Спаса на Убрусе XVII века.

«Пермский край богат на места, которые стоит посетить. Усолье — одно из них. И для комфортного путешествия в отдаленные от крупных городов места мы развиваем не только связь, но и возможности пользоваться цифровыми сервисами выгодно. Например, в поездке может помочь мультиподписка MiXX. В нее входят как развлекательные сервисы, например, 5 крупных онлайн-кинотеатра, сервисы с музыкой или аудиокнигами для досуга в пути, так и выгодные предложения для покупки продуктов, необходимых товаров для туризма и многого другого», — добавил Евгений Белый.

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