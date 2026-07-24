А вот после жары, по предварительному прогнозу, ожидается прохождение активного холодного фронта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

После затяжных дождей, которые с небольшими перерывами лили почти месяц, к нам пришла настоящая жара. С понедельника температура воздуха держится выше +25 градусов и, как рассказали в Пермском Гидрометцентре, будет только повышаться, да так, что обновится полувековой рекорд! Пик жары ожидается с воскресенья по вторник, с 26 по 28 июля, когда суточная аномалия превысит 7°С.

- В Перми 26 июля обновится температурный рекорд, максимальный прогрев ожидается на уровне 34 °С, что будет примерно на 1,5 °С выше прежнего значения, установленного в 1971 годe, - говорят синоптики. - Сильная жара (36 °С) ожидается лишь на крайнем юге (Чернушинский, Октябрьский, Уинский районы).

До знойной жары, в субботу, 25 июля, на большей части Пермского края пройдут дожди с грозами. А вот после жары, 28-29 июля, по предварительному прогнозу, ожидается прохождение активного холодного фронта.

- Жара спадёт, но температурный фон до конца июля останется выше нормы. Более существенная волна холода с дождями ожидается в начале августа. Максимальная температура воздуха окажется на уровне 15...20°С, - добавили в Гидрометцентре.

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