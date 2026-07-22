«Путешествий неразлучная сестра»

Фото: администрация Перми

Лето - пора фестивалей. Чуть ли не каждые выходные в Пермском крае проходят различные фестивали, в том числе многодневные, когда участники и гости живут в палаточных городках. Палаточные лагеря также предпочитают многие любители отдохнуть на природе. Не зря туристы прозвали палатку «неразлучной сестрой путешествий». Такой отдых может растянуться как на несколько дней, так и на несколько недель.

И, конечно, палаточные лагеря являются одной из возможностей летнего отдыха для детей.

- Чтобы временное проживание в палатках было не только комфортным, но и безопасным, необходимо уделить внимание правильной организации и эксплуатации палаточного лагеря, соблюдению необходимых норм безопасности, - рассказали в департаменте общественной безопасности администрации города Перми.

При размещении детских палаточных лагерей к безопасности предъявляются особые требования.

В лагере необходимы освещение, громкоговоритель и огнетушители

Для организации палаточного лагеря необходимы подготовительные противопожарные мероприятия.

- Территория лагеря должна быть очищена от всего горючего материала, в том числе от сухой травы, валежника, мусора. По ночам обязательно должно быть включено освещение.

- Палатки должны быть установлены группами с расстоянием от них до зданий и сооружений не менее 15 метров. Общее количество проживающих в одной группе палаток не должно превышать 45 человек.

- В палатках запрещено использовать открытый огонь, хранить горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, в том числе пиротехнику. Для их использования должно быть оборудовано и предусмотрено специальное место, определяемое в соответствии с инструкцией о мерах пожарной безопасности, которую утверждает руководитель такого лагеря.

- В палатках нельзя прокладывать электрические провода, в том числе по внешней поверхности палаток и над ними.

- В случае если палатка предназначена для проживания более 10 детей, то ее необходимо оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями.

- В каждой группе палаток должно быть не менее четырех огнетушителей. Их необходимо размещать на противоположных сторонах группы палаток - чтобы в случае возгорания можно было добраться до какого-то из них.

- Нельзя ставить рядом более двух кроватей, а расстояние между кроватями должно быть не менее 0,7 метра.

- Каждый палаточный лагерь должен иметь громкоговорители для возможности оповещения людей о пожаре.

Не загромождайте выход из палатки

Вся информация о необходимости соблюдения Правил противопожарного режима должна быть размещена на специальном информационном стенде. Обязательно должен быть назначен ответственный за пожарную безопасность палаточного лагеря, в обязанности которого входит проведение противопожарного инструктажа детей в первый же день их пребывания.

В жилых палатках строго запрещается загромождать проходы и выходы, устраивать перегородки, не предусмотренные конструкцией палатки.

Сушку, глажение и стирку вещей следует производить в отдельной хозяйственной палатке или отведенных для этих целей помещениях в стационарных зданиях.

- Лишь при грамотной организации и соблюдении всех мер безопасности, можно достойно организовать детский отдых и избежать трагедии, - напоминают в департаменте общественной безопасности.

ВАЖНО!

В целях безопасности туристические группы необходимо зарегистрировать в МЧС за 10 дней до выхода на маршрут.