Антон Немкин: «Здесь работают герои»!

«Город Сердца» - один из самых передовых центров в России. Фото: пресс-служба депутата.

«Золотой стандарт» лечения, 5 тысяч операций в год, 18 трансплантаций сердца - сегодня пермский Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени С. Г. Суханова в Камской долине является одним из передовых в России и предоставляет высокотехнологичную медицинскую помощь жителям со всей страны. Накануне центр с рабочим визитом посетил депутат Государственной Думы от Пермского края Антон Немкин.

Бесплатная высокотехнологичная помощь

Вместе с сотрудниками центра Антон Немкин почтил память первого главного врача учреждения, профессора Сергея Германовича Суханова - 24 июля исполнилось 11 лет со дня ухода из жизни основоположника пермской школы сердечно-сосудистой хирургии.

Далее в сопровождении исполняющего обязанности главного врача Сергея Гладкова и заместителя главного врача по общим вопросам Андрея Байдарова парламентарий осмотрел современное оснащение медицинского учреждения, пообщался с коллективом и обсудил с ведущими специалистами организацию лечебно-диагностического процесса, новейшие цифровые разработки в кардиохирургии, применяемые технологии и направления деятельности центра.

В центре любой гражданин России имеет право бесплатно получить высокотехнологичную медицинскую помощь по профилю «сердечно-сосудистая хирургия». К пермским специалистам можно обратиться с врожденными и приобретенными пороками сердца, ишемической болезнью сердца, заболеваниями аорты и магистральных сосудов, нарушениями сердечного ритма.

Здесь доступен полный спектр кардиохирургических вмешательств, в том числе с применением передовых малоинвазивных эндоваскулярных технологий. В современном операционном блоке выполняются высокотехнологичные операции, как с использованием аппарата искусственного кровообращения, так и без него, на работающем сердце, активно развиваются методики проведения хирургических вмешательств из мини-доступа.

Фото: пресс-служба депутата.

Кроме того, это один из немногих аналогичных федеральных центров, активно развивающий программу трансплантации – на сегодняшний день выполнено 18 трансплантаций сердца, и их число продолжает расти. Центр охватывает все виды помощи пациентам с терминальной сердечной недостаточностью.

«Золотой стандарт» диагностики

В центре открыты детское отделение и три отделения для взрослых - они рассчитаны на 167 коек. Также работают приемно-поликлиническое отделение для взрослых и детей на 200 посещений в день, операционный блок, отделение анестезиологии и реанимации, диагностические и вспомогательные подразделения.

Учреждение оснащено мультиспиральным компьютерным и магнитно-резонансным томографами, новейшими ангиографическими комплексами для проведения исследований, которые являются «золотым стандартом» в диагностике заболеваний сердца и сосудов и позволяют решить вопрос о выборе и объеме дальнейшего лечения пациента.

Ежегодно центр посещают более 27 тысяч человек, проводится порядка 5 тысяч операций. Среди пациентов - жители Пермского края и других регионов страны, включая Хабаровский край, Калининградскую и Мурманскую области, Республику Крым и город Севастополь. Также в центр приезжают жители Армении, Азербайджана и других стран ближнего зарубежья.

Фото: пресс-служба депутата.

Круглосуточный контроль за пациентами

Все пациенты круглосуточно находятся под постоянным контролем опытного медицинского персонала. Укомплектованность врачебными кадрами держится на уровне 92%, средним медицинским персоналом - 95%. Для поддержания и развития кадрового потенциала учреждение сотрудничает с медицинскими вузами и колледжами, участвует в программах повышения квалификации.

Здесь работают высококвалифицированные специалисты, которые не только регулярно подтверждают свой профессиональный уровень в российских и международных научных кругах, но и непрерывно осваивают и внедряют передовые методики.

Так, в 2023 году врачи центра имплантировали устройство механической поддержки кровообращения трехлетней девочке - самой маленькой пациентке в мире, перенесшей такую операцию. В 2024 году первыми в мире начали проводить операции на аорте на работающем сердце. В том же году старшая медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации Марина Воробьева заняла первое место во всероссийском конкурсе «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра».

Комфорт для пациентов и родственников

В ходе рабочего визита Антон Немкин осмотрел приемно-поликлиническое и рентгеновское отделения, отделение анестезиологии и реанимации и операционный блок, где в онлайн-режиме проходит видеотрансляция из операционных, отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, где при помощи самых современных навигационных систем пациентам возвращают здоровый сердечный ритм.

Во время рабочей встречи с депутатом были подняты вопросы системы оплаты труда медицинских работников в бюджетной сфере, импортозамещения в медицине, организации реабилитации после кардиохирургических операций и формирования комфортной среды для пациентов и их родственников, медицинского туризма и стандартов кардиохирургической помощи.

Депутату Госдумы представили совместную разработку специалистов центра и ученых физико-математического института Пермского государственного национального исследовательского университета - церебральный оксиметр. Это прибор для неинвазивного мониторинга уровня насыщения кислородом тканей головного мозга во время операций - в центре активно работают над развитием цифровых технологий, применяемых для оказания высокотехнологичной кардиохирургической помощи. После проведения клинических испытаний проект может стать единственным в своем роде, не имеющим аналогов на российском рынке.

Антон Немкин также ознакомился с передовыми системами вспомогательного кровообращения (LVAD) последнего поколения HeartMate 3, современной хирургической оптикой для выполнения операций, технологиями 3D-печати для визуализации и рядом других разработок и достижений.

Фото: пресс-служба депутата.

Транспортный вопрос - на контроль

Отдельным вопросом стало обеспечение транспортной доступности микрорайона Камская долина - в частности, обустройство дополнительных остановочных пунктов с учетом фактического расположения входных групп и увеличение частоты движения автобусного маршрута №33 до остановки «Город сердца» в связи со строительством онкологического центра, студенческого кампуса и жилой застройкой по улице Спешилова и прогнозируемым ростом пассажиропотока.

Антон Немкин взял этот вопрос на контроль - он будет проработан совместно с администрацией Перми.

- Пермский центр сердечно-сосудистой хирургии по праву считается одним из ключевых учреждений в российской системе оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Очень важно, что он находится в Перми, и жителям регионов не обязательно ехать в Москву, чтобы получить лечение с применением новейших медицинских технологий. Благодаря профессиональной и слаженной работе специалистов здесь ежегодно спасают сотни жизней, внедряют передовые методики лечения и задают высокие стандарты качества медицинской помощи. Этот труд достоин самых высоких оценок и искренних слов благодарности. Здесь работают настоящие герои! - отметил Антон Немкин.

ВАЖНО

Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Сергея Германовича Суханова - один из семи центров сердечно-сосудистой хирургии, построенных в России в рамках нацпроекта «Здоровье». Он был открыт 28 февраля 2012 года. В том же году 1 июля главный кардиохирург России, директор Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, академик РАН Лео Бокерия провел в стенах пермского центра первую операцию на открытом сердце.