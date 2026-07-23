В долинах малых рек откроют еще два визит-центра

В долинах малых рек В долинах малых рек создаются уникальные создаются уникальные места для отдыха места для отдыха и прогулок. и прогулок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Пермяки гордятся тем фактом, что живут в самом зеленом мегаполисе России. И для того, чтобы защитить уникальный природный ландшафт в черте города, ведется постоянная работа по благоустройству территорий.

Один из самых значительных проектов - «Зеленое кольцо» - стартовал еще в 2022 году по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Его суть - в создании единого водно-зеленого каркаса города.

Что такое «Зеленое кольцо»

Восстановление экологического равновесия в долинах малых рек, сохранение природных ландшафтов и создание комфортных общественных пространств для отдыха горожан - вот основные задачи проекта, который продолжает активно развиваться. К 2026 году были благоустроены территории в долинах рек Егошихи и Данилихи, а также на особо охраняемой природной территории «Черняевский лес».

В Черняевском лесу оборудовано семь мест отдыха. Егошиха объединяет пять ландшафтных парков: «Разгуляй», «Пермский период», «Городские горки», «Парк Жунева» и «Зеленка», а Данилиха - три, это «Каменских», «Парк на ул. Подгорной» и «Серебрянский парк».

Здесь проложено уже 14 экологических троп общей протяженностью более 40 км, построены смотровые, детские и спортивные площадки, зоны для выгула собак. В каждом парке есть все для комфорта и безопасности - камеры видеонаблюдения, освещение, скамейки и пешеходные дорожки на металлических и деревянных настилах.

Маршруты оснащены единой навигацией, включающей информационные стелы с QR-кодами, которые ведут на видеомаршруты и содержат подробные карты с описанием инфраструктуры.

Все работы выполняются администрацией Перми при поддержке регионального министерства ЖКХ и благоустройства.

- Особое внимание в проекте уделено минимальному вмешательству в природную среду: тропы проложены на винтовых сваях, чтобы не нарушать почвенный покров и корневую систему деревьев, а дождевые сады естественным образом задерживают и очищают осадки, предотвращая эрозию склонов, - объяснили в администрации.

Функция навигации и старта для прогулок

Почти год назад в парке «Балатово» начал работу Центр экологической культуры Пермского края (ул. Подлесная, 52/1), здесь создано выставочное пространство, есть конференц-зал, кинотеатр и помещения для мастер-классов.

Функцию навигации, экологического просвещения и стартовых точек для прогулок в долинах малых рек выполняют визит-центры. Первой открылась «Егошиха» в парке «Разгуляй», где проводятся обзорные и тематические экскурсии, лекции, мастер-классы и квесты, направленные на знакомство с природным богатством региона и историей основания Перми.

Одна из задач «Зеленого кольца» - сохранение природы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Второй визит-центр - «Горки» - посвящен экологическим профессиям и изучению природы. Здесь оборудованы два зала с экспозицией, где посетители могут познакомиться с профессиональной деятельностью промышленного эколога, биоэколога, специалиста по экологическому туризму, экопросветителя и ландшафтного дизайнера.

На очереди - «Данилиха» в парке Каменских и «Серебрянский» в одноименном парке. По планам властей они должны открыться в сентябре:

- На обоих объектах идут отделочные работы: обшивка, шпаклевка и покраска стен, монтаж потолков и инженерных коммуникаций, ведется установка климатического оборудования - тепловых насосов.

Серебрянский парк

Серебрянский парк - уютное и тихое местечко в долине реки Данилихи, расположено между Свердловским и Индустриальным районами Перми. Парк тянется от Яблочного моста до улицы Чкалова, зайти можно через несколько входов, например, с основного входа на экотропу (Серебрянский проезд, 19).

История парка началась еще в прошлом веке, когда известный озеленитель Валентин Миндовский заложил здесь питомник и выращивал деревья и кустарники для озеленения города. Сейчас в Серебрянском парке оборудованы смотровые площадки с видами на реку, пешеходные и велодорожки, есть детские и спортивные площадки, зоны для выгула собак.

Новый визит-центр откроется у входа №13 и представит экспозицию о городском озеленении, почвах и их роли. Экологические практики помогут наглядно понять городскую природу и современные принципы озеленения.

Посетители смогут узнать, как устроено городское озеленение сегодня и каким оно было в прошлом, почему Пермь называют самым зеленым городом России, а также чем важно наследие Миндовского для жизни города.

Парк Каменских

Еще одна зона для прогулок - в долине Данилихи, расположенная в Дзержинском районе Перми и ограниченная улицами Плеханова и Крисанова.

Парк назван в честь знаменитых меценатов - братьев Федора и Григория Каменских. Они родились в крестьянской семье и выросли в микрорайоне Данилиха. Откупились от крепостной зависимости и построили литейно-механический завод на берегу Камы. На их средства были возведены храм Святой Марии Магдалины, Успенский женский монастырь, Воскресенский собор и Мариинская женская гимназия.

Визит-центр в парке Каменских находится у входа №3 и посвящен долине реки Данилихи. Это отличное место для самообразования по направлениям: охрана природы, локальное краеведение, гидробиология и урбанистика.

- В визит-центре предусмотрены две зоны: коворкинг-библиотека с читальным залом со специализированной литературой и экологическими играми и экспозиционная зона, предусматривающая проведение экскурсий, кинопоказов и лекций, - рассказали в городской администрации. - Гости центра узнают о формировании облика долины реки Данилихи, как сегодня восстанавливают природу малых рек и каким образом каждый может помочь сохранить природу города.

Визит-центры становятся точками развития точками развития экологической культуры экологической культуры Перми. Фото: администрация Перми

- Визит-центры станут новыми любимыми местами во время прогулок по экотропам, в которых каждый сможет узнать что-то новое о пермской природе через интересные форматы, - подчеркнул глава города Эдуард Соснин в своем канале в MAX.

ВАЖНО

В рамках проекта «Зеленое кольцо» реализуется масштабная просветительская программа. На площадках и экологических тропах регулярно проводятся тематические экскурсии, включая орнитологические маршруты, ботанические путешествия, историко-геологические прогулки и аудиоспектакли.

В прошлом году организовано 479 эколого-просветительских мероприятий и более 50 волонтерских акций, таких как экофест «Природа города», «Зеленый патруль», «Чистые игры» и проект «Прогулки с экологом», фестиваль «Просвет». Общая аудитория очных событий превысила 70 тысяч человек.