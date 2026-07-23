Пермяков приглашают стать волонтерами для очистки реки Мулянки

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Пермяков приглашают присоединиться к экологической акции по ликвидации последствий загрязнения реки Мулянки нефтепродуктами. Добровольцев ежедневно ждут в парке «Манки Ривер» по адресу: ул. Встречная, 28А.

Что нужно делать? Ухаживать за пострадавшими птицами, очищать береговую линию (для этого понадобятся резиновые сапоги), работать в штабе.

В акции могут принять участие все желающие старше 18 лет. Для этого нужно пройти регистрацию на платформе dobro.ru.

Для удобства участников организуют две смены: с 9:00 до 13:30 и с 13:30 до 18:00. Также будет работать бесплатный трансфер от остановки «Гознак» - до парка и обратно. Автобусы отправляются в 8:20 и 13:20, обратные рейсы запланированы на 14:00 и 18:00.

Организаторы обеспечат добровольцев средствами индивидуальной защиты, питьевой водой и горячим питанием.

Тем временем, на время устранения последствий разлива горожан просят воздержаться от отдыха на Мулянке – исключите купание и катание на сап-лодках. Не используйте воду для бытовых нужд и не гуляйте с питомцами в прибрежной зоне.

Напомним, что в Перми оборудованы четыре места отдыха у воды:

- правый берег Камы в районе Коммунального моста;

- территория между улицами Фокинской, Мостовой и Мотовилихинским прудом;

- район железнодорожной станции КамГЭС, Орджоникидзевский район;

- левый берег залива реки Сылвы, поселок Новые Ляды.

По информации Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, работа идет круглосуточно в две смены – ведется сбор нефтепродуктов с водной глади, а также очистка береговой линии.

Активные работы ведутся на четырех участках акваторий рек Пыж и Мулянка. В ликвидации последствий задействованы 135 человек и 25 единиц техники.