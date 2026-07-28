Работает без выходных: как пермякам сохранить здоровье «тихой труженицы»

Печень – «тихая труженица» нашего организма, она работает без выходных. Фото: Envato

Печень – один из важнейших органов человека. Она выполняет множество функций, в том числе помогает пищеварению и выводит из организма токсины. В рамках Недели профилактики заболеваний печени в Министерстве здравоохранения Пермского края рассказали, как сохранить орган здоровым.

Тихая труженица

Печень – «тихая труженица» нашего организма, она работает без выходных: обеспечивает человека энергией, очищает кровь от токсинов и поддерживает обмен веществ. Важно помнить, что этот орган не имеет болевых рецепторов, поэтому многие проблемы с ней долгое время остаются незамеченными.

Ежегодно 28 июля в мире отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Гепатиты – это воспалительные процессы, которые могут быть спровоцированы как внешними факторами (например, приемом определенных лекарств или алкоголя), так и инфекциями: от паразитов до опасных вирусов.

– Особую тревогу вызывают гепатиты В и С, – пояснили в краевом минздраве. – Они коварны тем, что способны «затаиться» в организме на годы, постепенно разрушая печень изнутри. Передаются они преимущественно через кровь.

Как развивается болезнь?

Когда вирус попадает в организм, начинается острая фаза. Если иммунитет не справляется с инфекцией за полгода, болезнь переходит в хроническую стадию. В этот момент печень начинает «сдаваться»: здоровые клетки гибнут, а на их месте разрастается соединительная ткань. Этот процесс называется фиброзом. Если вовремя не остановить разрушение, фиброз перерастает в цирроз.

Чем же опасны фиброз и цирроз печени? Уменьшение количества клеток и замещение их на соединительную ткань, приводит к тому, что печень перестает выполнять свои функции.

А их у здоровой печени достаточно много:

– обезвреживание чужеродных веществ (аллергенов, ядов, токсинов);

– обезвреживание и удаление из организма избытка гормонов и других токсичных промежуточных и конечных продуктов обмена веществ;

– обеспечение организма глюкозой (главного источника энергии для жизнедеятельности);

– хранение некоторых витаминов;

– участие в процессах кроветворения, синтеза факторов свертывающей и противосвертывающей систем крови;

– участие в обмене жиров;

– выполнение роли депо для значительного объема крови, который может быть выброшен в сосудистое русло при кровопотере;

– синтез гормонов.

Критическая точка

Печень, в которой в результате болезни значительная часть печеночных клеток замещена соединительной тканью, не может выполнять большое количество жизненно важных функций, а значит, запущенная стадия заболевания (печеночной недостаточности) может привести к смерти.

Печеночная недостаточность – это критическая точка, после которой восстановление становится крайне сложным, а порой и невозможным.

Как помочь?

Самое главное – не ждать симптомов. Самый эффективный способ защиты – вакцинация от гепатита В. Регулярные чекапы и внимательное отношение к своему здоровью помогают выявить болезнь на той стадии, когда печень еще можно спасти.

– Коварство болезней печени еще и в том, что они часто «молчат»: человек может чувствовать себя нормально, даже будучи носителем опасного вируса, и при этом невольно заражать окружающих, – предупреждают специалисты.

Тревожные симптомы:

– желтушность кожи и белков глаз,

– тяжесть или боль в правом боку,

– горечь во рту, тошнота и постоянная слабость.

Однако полагаться только на симптомы нельзя — чаще всего вирусные гепатиты протекают скрыто, постепенно разрушая орган и повышая риск развития цирроза или рака.

Болезнь грязных рук и ласковый убийца

Гепатит А называют «болезнью грязных рук». Он попадает в организм через воду или еду. Начинается как обычный грипп, иногда сопровождается желтухой, но, к счастью, не переходит в хроническую форму.

Гепатит В передается через кровь и другие биологические жидкости (при медицинских манипуляциях, татуировках, половым путем или от матери к ребенку). Это серьезное заболевание, которое в 10% случаев становится хроническим.

Гепатит С часто называют «ласковым убийцей». Он маскируется под обычную усталость или депрессию, не вызывая ярких симптомов вроде желтухи. При этом может провоцировать сбои в работе почек, щитовидной железы и других систем организма.

ВАЖНО

Как защитить себя от опасных болезней

Базовые правила – это вакцинация, личная гигиена, отказ от вредных привычек и разборчивость в медицинских и косметических процедурах (тату, пирсинг).

От гепатита В прививают всех: детей – с первых дней жизни, взрослых – по специальной схеме (три дозы с интервалами). Это стандартная процедура, которая входит в национальный календарь прививок.

От гепатита А вакцинация проводится по показаниям: для тех, кто работает в сфере питания, медицины или собирается в поездку в неблагополучный регион.

– Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту жительства, – напоминают в минздраве. – Помните: болезни печени успешно лечатся, если обнаружить их вовремя. Не пренебрегайте диспансеризацией – регулярные осмотры помогают держать здоровье под контролем и не пропустить начало серьезных проблем.