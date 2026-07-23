«Земля всегда прокормит!»

В «зеленом царстве» Натальи Белкиной, которая доказала, что в Прикамье можно успешно выращивать не только капусту с картошкой, но даже виноград и абрикосы. Фото: Юрий Евдокимов

В Верещагино Наталью Белкину знает почти каждый. Более 15 лет она проработала на трикотажной фабрике, а не так давно решила открыть собственное дело – создать питомник растений.

«Делимся красотой с другими!»

– Родители с детства приучали меня к работе на дачном участке. Мама говорила: «Земля всегда тебя прокормит», – вспоминает Наталья. – Сейчас в своем семейном хозяйстве мы выращиваем рассаду овощей, цветов и многолетних растений. Ездим по ярмаркам, делимся красотой с жителями окрестных территорий – Очера, Кудымкара, Карагая.

В семье Белкиных четверо детей. Старший сын недавно женился и живет уже отдельно от родителей. Младшему – полгода. Пока взрослые трудятся на участке, кто-то обязательно приглядывает за малышом, тоже будущим помощником.

Все грядки питомника усыпаны яркими цветами, в теплицах – гроздья томатов и огурцов, а на компоты и варенья зреют яблоки, груши и даже виноград.

– В нашем климате можно выращивать практически все! – делится опытом Наталья. – Выведены морозостойкие сорта не только винограда, но и абрикоса, сливы. Надо просто пробовать, не бояться и не лениться. И, кстати, поделюсь секретом - помидоры мы снимаем с куста уже красными. Так они гораздо вкуснее, да и пользы с витаминами в них в разы больше.

Главная опора и главные помощники. Большая и дружная семья Белкиных. Глава семейства уверен, что общее дело сближает и делает семью еще крепче. Фото: Юрий Евдокимов

Работы хватает всем

Сезон рассады закончился, однако дел в хозяйстве по-прежнему немало. Прополка, рыхление, полив, подкормка почвы, сбор урожая – работы хватает всем.

– Идея создать свое дело родилась просто, – признается хозяйка питомника «Зеленый мир Белкиной». – У нас были излишки урожая, и мы продавали его на рынке. Продукция пользовалась спросом. Так и решили посвятить себя этому полностью.

Максим, муж Натальи, – ветеран СВО. Получить новые знания и поддержку супругам-фермерам помогли краевые и федеральные проекты для семей участников спецоперации - «СВОе дело», «СВОй бизнес» и «Школа фермера». Сейчас они готовят документы для оформления социального контракта на развитие «производства».

– Есть планы по расширению хозяйства. У нас своя земля за городом, хотим поставить там большую теплицу, – рассказал глава семейства. – Уверен, справимся. Вокруг общего дела семья сплачивается, становится еще крепче и сильнее.

Место, где хочется жить

Из таких историй и складывается развитие Пермского края. Как и промышленность, сельское хозяйство остается ключевой отраслью экономики Прикамья. Совершенствуется законодательство в сфере АПК, поддерживаются семейные хозяйства и малый агробизнес.

Сергей Ветошкин, председатель комитета по соцполитике Заксобрания Пермского края, член фракции «Единая Россия»: «Мы стремимся создать на селе все условия, чтобы людям было комфортно здесь жить, работать и растить детей». Фото: Юрий Евдокимов

– Наша задача – сделать так, чтобы жить и работать на селе было комфортно и выгодно, – отмечает председатель комитета по социальной политике Заксобрания края, координатор проекта «Российское село» партии «Единая Россия» Сергей Ветошкин. – Мы поддерживаем молодых специалистов, развиваем программы помощи фермерам и семейным предприятиям. И, конечно, особое внимание уделяем дорогам, обновлению социальной инфраструктуры, кадровому вопросу и в целом качеству жизни в сельской местности. Когда объединяются трудолюбие людей, поддержка государства и все условия для развития своего дела, село становится настоящим центром притяжения – местом, где хочется жить, работать и растить детей.