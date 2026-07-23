Семья пермяков выкармливает стрижа на балконе девятиэтажки

Птенца в гнезде семья пермяков обнаружила под полом на балконе. Фото: Артур Овчинников.

Необычная история приключилась в семье пермяков, живущих в девятиэтажке на улице Гашкова. Ремонт балкона обернулся для них появлением еще одного незапланированного домашнего питомца.

Все началось на прошлой неделе, когда глава семейства занялся заменой остекления на балконе: убрал старые рамы и начал вскрывать пол, но под досками обнаружил гнездо, которое прямо на голом бетоне свили городские стрижи.

В центре свитого жилища сидел единственный птенец. Его родители тут же начали агрессивно летать вокруг балкона, отчаянно пытаясь защитить потомство от внезапно появившихся людей.

- Работы по внутренней обшивке мы тут же прекратили, - поделился с журналистами «КП-Пермь» хозяин квартиры. - Прикрыли гнездо дощечкой и периодически наблюдаем, как птенец растет.

Причем, «юными натуралистами» стали не только родители и сын-подросток, но и домашний пес Блэк. Когда дверь на балкон оказывается открыта, собака подходит к дощечке, принюхивается и молча смотрит на птенца, ни разу не издав ни звука.

Птенец стрижа стал еще одним незапланированным домашним питомцем. Фото: Артур Овчинников.

- Третий день птенец сидит в своем гнезде, иногда чистит перышки. Возможно, родители прилетают к нему ночью, но днем мы их ни разу не видели, и уже начали переживать, что птенец голодает.

Решив перестраховаться, пермяки отправились в рыболовный магазин за мотылем. Когда первый раз подали ему личинку пинцетом прямо в клюв, птенчик с огромным удовольствием слопал ее и всем своим видом попросил еще.

Второй день найденыш съедает по три-четыре мотыля за раз и заметно подрастает. По словам хозяев, он выглядит вполне довольным жизнью.

Однако не все здесь так безоблачно: мы обратились к специалистам, которые занимаются оказанием помощи диким птицам, и эксперты объяснили, что подкармливать птенца было не нужно. Орнитологи вообще советуют людям не трогать выпавших или найденных малышей. Если птенец спокойно сидит в гнезде, значит, все идет своим чередом - родители непременно крутятся где-то рядом и подкармливают своих детей, пока те не окрепнут и не начнут самостоятельно летать.

И в данной ситуации важно, чтобы стрижонок не успел привязаться к людям, которые его кормят. Это чревато потерей охотничьих навыков: птица может отказаться покидать безопасную квартиру и рискует поселиться в этой семье на постоянное место жительства.

Также специалисты объяснили, что анатомическая особенность стрижей делает их совершенно беззащитными на земле. У этих птиц все четыре пальца на лапке направлены вперед. Из-за этого стрижи не способны передвигаться по поверхности ни шажками, ни прыжками. Всю свою взрослую жизнь они проводят исключительно в небе: едят, спариваются и даже спят в полете, изредка присаживаясь на отвесные скалы или стены высоток.

А чтобы маленький стриж благополучно поднялся на крыло, нужно взять птенца в руки и просто отпустить его из окна. Чем выше этаж, тем лучше. Главное условие безопасности — под окном или балконом не должно быть кустов, деревьев или козырьков подъездов, куда ослабевшая птица может неудачно спланировать. Как только молодой стриж окажется в воздухе, инстинкт возьмет свое и он присоединится к своей стае. Видео: Артур Овчинников.

Семья пермяков выкармливает стрижа на балконе девятиэтажки

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