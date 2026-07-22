Фото: телеграм канал Анастасии Брагиной

Трэш-блогер из Перми, экс-участница «Дом-2» Анастасия Брагина засветилась в своих соцсетях полностью голой. Девушка и раньше привлекала к себе внимание, еще на телепроекте ее представили как нестандартную личность, занимающуюся спортивной аэробикой, рукопашным боем и сексуальными танцами. Но эта выходка стала из ряда вон.

Свою прогулку стиле «ню» без фиговых листочков она выложила в своих соцсетях 19 июля. Прогулка сопровождалась исчерпывающими с ее стороны комментариями. После этого блогер закрыла свой официальный канал в одном из мессенджеров и завела новый.

Фото: канал Екатерины Мизулиной в Макс

Фото: канал Екатерины Мизулиной в Макс

Оказалось, подобный контент для Анасатсии в порядке вещей, раньше она неоднократно демонстрировала подписчикам разные части своего тела.

- Я ощущаю себя голой точно так же, как в одежде. Единственное, что мне мешает — это голоса других людей. Я хожу туда-сюда по квартире, чтобы принять то состояние, благодаря которому смогу дойти до магазина такая, какая я есть, — рассказывала своим подписчиками Анастасия.

Внимание на голые похождения уроженки Пермского края обратила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она отметила, что не хотела писать на эту тему, но это заставили ее сделать Интернет-ресурсы с обращениями возмущенных подростков и их родителей.

«Сегодня у блогерши, видимо, окончательно улетела кукуха, и она решила устроить перфоманс в Москве – пошла гулять обнаженной по городу. В таком виде она ходила по улицам и заходила в кафе, все естественно снималось на видео», – пишет в соцсетях Екатерина Мизулина.

21 июля суд признал треш-блогершу Брагину виновной в мелком хулиганстве в связи с голыми прогулками по Москве и отправил в ИВС на 14 суток. Кроме того, сейчас идет доследственная проверка в связи с развратными действиями блогерши в отношении детей.

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