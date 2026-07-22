Как пермякам сохранить здоровье головного мозга

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Головной мозг - один из сложнейших органов человеческого организма, он отвечает за мышление, координацию, эмоции, внимание, память и другие функции. От его состояния зависят качество жизни и активное долголетие.

Любая «поломка» в мозговом центре может спровоцировать серьезные нарушения - инсульты, эпилепсии, рассеянный склероз, нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и другие.

В рамках Всемирного дня мозга в Министерстве здравоохранения Пермского края, рассказали, как сохранить здоровье на долгие годы.

Опасные болезни

Одно из самых распространенных заболеваний – это инсульт. Острое нарушение кровоснабжения мозга приводит к повреждению или гибели нервных клеток. Без своевременной помощи он вызывает необратимые изменения: паралич, проблемы с речью, памятью и даже смерть.

- При этом заболевании какой-то участок мозга остается без нормального кровообращения, клетки головного мозга – нейроны - не получают кислород и питательные вещества, отчего гибнут в центре ишемии через 4-5 минут (некроз), а по периферии – через 6 часов, - рассказали в краевом минздраве.

Нейродегенеративные заболевания – это группа хронических, прогрессирующих заболеваний нервной системы, при которых нервные клетки гибнут постепенно (апоптоз), что приводит к атрофии соответствующих участков мозга. В результате у человека со временем нарушаются когнитивные, двигательные и эмоциональные функции.

К таким заболеваниям относятся болезнь Альцгеймера, Паркинсона и другие. Когнитивные расстройства головного мозга проявляются снижением памяти, внимания, умственной работоспособности.

Кроме этого, на когнитивные функции человека влияет постковидный синдром. Большинство пациентов, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, полностью выздоравливают в течение нескольких недель. Однако некоторые продолжают испытывать симптомы после выздоровления на протяжении длительного времени.

Комплекс симптомов, сохраняющихся после коронавируса, получил название постковидного синдрома. Он может влиять на сон человека и вызывать головные боли.

Как сохранить здоровье мозга?

Здоровье головного мозга зависит не только от генетики, но и от образа жизни. Ниже – простые, но эффективные рекомендации специалистов:

- Физическая активность: регулярные умеренные нагрузки (ходьба, плавание, йога, танцы).

- Умственная активность: чтение, изучение нового, решение головоломок, настольные игры стимулируют образование новых нейронных связей.

- Контроль здоровья: следить за артериальным давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови.

- Сбалансированное питание: включите в рацион продукты, богатые жирными кислотами Омега-3 (рыба), антиоксидантами (ягоды, овощи), витаминами группы B (мясо, молочные продукты). Ограничьте соль, сахар, алкоголь и насыщенные жиры.

- Полноценный сон: спать необходимо не менее 7 - 8 часов в сутки. Во время сна мозг восстанавливается и «очищается» от токсинов.

- Управление стрессом: он негативно влияет на структуру и функции мозга. Необходимо овладеть хотя бы некоторыми техниками релаксации, медитацией. Полезны также прогулки на свежем воздухе.

- Отказ от вредных привычек: курение и алкоголь повреждают нервные клетки головного мозга и увеличивают риск нейродегенеративных заболеваний.

- Регулярные медосмотры: возьмите за правило ежегодно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры для раннего выявления рисков заболеваний головного мозга.

Повод обратиться к врачу

– частые головные боли

– нарушение сна

– ухудшение памяти, сложности с концентрацией внимания

– асимметрия лица

– нарушение речи

– шаткость и неустойчивость при ходьбе

– слабость, головокружение.

Симптомы, которые должен знать каждый

В краевом минздраве рассказали, по каким симптомам можно заподозрить у человека инсульт. Их легко запомнить: первоначальные буквы рекомендаций составляют слово УДАР.

У – улыбка: попросите человека улыбнуться. При инсульте улыбка будет асимметричной, один уголок рта опущен.

Д – движение: попросите поднять обе руки и удерживать их горизонтально. Одна рука будет опускаться.

А – артикуляция: попросите сказать простую фразу или назвать свое имя. Речь станет невнятной, замедленной, человек может путаться в словах или не понимать обращенную к нему речь.

Р – решение: если есть хотя бы один из этих признаков, срочно вызывайте скорую помощь.

- Запомните или запишите время появления подобных симптомов – это критически важно для врачей, - отмечают специалисты минздрава. - Чем раньше начата диагностика и лечение, тем выше шансы на благоприятный исход.