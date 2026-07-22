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Общество22 июля 2026 11:57

В Перми становится все больше благоустроенных дворов

Депутаты Пермской городской Думы держат ход ремонтных работ на особом контроле
Ксения ОГАРЕВА
Благоустроить свой двор жители многоквартирных домов Перми могут благодаря муниципальным программам

Благоустроить свой двор жители многоквартирных домов Перми могут благодаря муниципальным программам

У каждого из нас свое представление об идеальном дворе. Кто-то мечтает о цветущих клумбах, кто-то - об уютных беседках с лавочками, кто-то - о комплексе детских аттракционов. Но в любом случае двор должен быть чистым, ухоженным, освещенным, с ровными дорожками.

Благоустроить свой двор жители многоквартирных домов Перми могут благодаря муниципальным программам. Сейчас в городе действуют три таких. Эти программы могут включать асфальтирование дворовых проездов, тротуаров, парковок, монтаж наружного освещения, озеленение, кронирование, установку детских игровых и спортивных площадок.

Что именно будет сделано в том или ином дворе, определяют сами жители дома на общем собрании собственников в соответствии с программой по благоустройству.

Всего в этом году в Перми планируется благоустроить порядка 150 дворов в разных районах города, из них на 72 появятся новые детские площадки. Депутаты Пермской городской думы вместе с жителями контролируют ход этих работ.

- Мы вкладываем серьезные средства в создание комфортной городской среды, благоустройство мест отдыха, дорог и дворов, нас в этом поддерживают край и Федерация благодаря реализации национальных проектов. Очень важно, чтобы все работы выполнялись вовремя и качественно, поэтому депутаты держат ход работ на контроле, регулярно выезжают на объекты и обязательно участвуют в приемке, - рассказал председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

По словам Дмитрия Малютина, депутаты вместе с жителями контролируют ход работ.

По словам Дмитрия Малютина, депутаты вместе с жителями контролируют ход работ.

По просьбе жителей

Одна из новых детских площадок будет создана на улице Норильской в Индустриальном районе. Жители дома №15 обратились с просьбой о благоустройстве двора к своему депутату Василию Кузнецову.

- Активные жители дома во дворе хотят установить современные элементы детской площадки, - рассказал депутат. - Мы организовали мониторинговый выезд на место, чтобы оценить состояние придомовой территории. В ходе встречи детально обсудили с жителями их предложения и наметили конкретный план совместных действий по обновлению детской площадки. Такой подход - когда мы не просто ставим оборудование, а в первую очередь выполняем пожелания людей, позволяет нам добиваться главной цели - повышать качество жизни людей.

Еще об одной детской площадке, которая появилась в микрорайоне Юбилейном, рассказал депутат Алексей Раев. Установка площадки на улице Холмогорской, 4/2 стала возможной благодаря депутатской программе.

- Здесь появились новые качели, качалки, горки, игровой комплекс, большие песочницы - все, чтобы дети могли развиваться, играть, заводить новых друзей. Родители могут быть спокойны за ребят, потому что соблюдены все требования с точки зрения безопасности детей, - отметил депутат.

Лавочки и урны появились уже через сутки

В Индустриальном районе - также согласно пожеланию жителей - был полностью благоустроен двор по улице Власова, 27. Там заасфальтирована проезжая часть, обновлены подходы к подъездам. Качество работ вместе с жильцами дома проверил депутат Антон Мелюхин:

- Вместе с самыми активными жителями дома мы вышли на приемку. Прошлись по двору, проверили каждый метр, оценили качество укладки. Этот проект был реализован в короткие сроки благодаря желанию и сплоченности жителей. Они не ждали, что проблему кто-то решит, - объединились, проявили инициативу и прошли этот путь от идеи до результата как настоящая команда.

Как рассказал Антон Мелюхин, было завершено и благоустройство придомовой территории дома по улице Свиязева, 42. Там полностью обновлено дорожное покрытие во дворе и оборудованы удобные и безопасные подходы к каждому подъезду. Общая стоимость работ составила 4,5 миллиона рублей.

Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин побывал во дворе дома по улице Кавалерийской, 26, встретился с жителями:

- Мы вместе посмотрели, как преобразился двор после асфальтирования, обсудили итоги работ. В разговоре прозвучала одна важная просьба: в смету не заложили установку лавочек и урн, а без них двору не хватает уюта, негде присесть или поставить тяжелые сумки, некуда выбросить мелкий мусор. Помочь удалось в рекордные сроки - прошло меньше суток, а во дворе уже появились лавочки и урны.

Также Дмитрий Малютин рассказал, что во дворе дома по проспекту Декабристов, 22 появилась новая детская площадка. Вскоре игровые комплексы для детей будут установлены во дворах домов по проспекту Декабристов, 29 и 17, улице Одоевского, 19, улице Чердынской, 18, улице Веры Засулич, 46а и улице Советской Армии, 25.

На проспекте Декабристов появилась новая детская площадка.

На проспекте Декабристов появилась новая детская площадка.

Лучшая оценка - благодарность людей

В Мотовилихе завершено благоустройство придомовых территорий на улицах Юрша, 74, Старцева, 37/2 и Старцева, 35/2.

- Мы устроили выездную проверку вместе с председателями ТСЖ, подрядчиком и экспертами лаборатории, в ходе которой взяли керны асфальта. Эти образцы отправятся на исследование, чтобы мы точно знали - подрядчик сработал на совесть, а наши дворы простоят не один сезон. Ждем результатов лабораторных испытаний, - рассказала депутат Ирина Горбунова

По просьбе жителей дома по улице Крупской, 86 была отремонтирована придомовая дорожка. Теперь выход из дома стал комфортнее и безопаснее.

- Очень приятно, когда наши совместные с жителями усилия дают такой быстрый и нужный результат, - говорит Ирина Горбунова. - Хочу сказать огромное спасибо совету дома и всем соседям за активную позицию, за то, что не остаетесь в стороне. Получила очень теплые слова благодарности, и я тронута таким отношением. Для меня это лучшая оценка нашей общей работы.

10 дворов, 8 площадок

В Орджоникидзевском районе в 2026 году по муниципальной программе будут преображены 10 дворов, установлены 8 современных контейнерных площадок. Часть объектов уже находится на финальной стадии приемки, а еще 9 - в высокой степени готовности. Об этом сообщила первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник.

- С главой района Светланой Ломаевой обсудили, как продвигаются дела на примере дома по улице Социалистической, 10а. Благодаря субсидии здесь провели асфальтирование на проездах и тротуарах, обустроили парковку. Все работы проходят под строгим строительным контролем и уже завершаются, совсем скоро преобразятся газоны и палисадники. Во время выезда было очень приятно пообщаться с местными жителями. Они и сами отмечают, как наш город преображается, что заметно по всем районам. И летний дождь - совсем не помеха для того, чтобы радоваться позитивным изменениям! - рассказала Наталья Мельник.

Горожане сами решают, каким будет их новый двор.

Горожане сами решают, каким будет их новый двор.

Изменениями довольны

В микрорайоне Парковом подрядчик ведет ремонт дворов многоквартирных домов по улице Барамзиной, 42 и 42/1. Работы планируется завершить к концу июля.

- Подрядчик уже заасфальтировал тротуар и подходы к подъездам. Сегодня-завтра начнется укладка асфальта на проезжей части и парковке. Работы контролирует ТСЖ. На очереди - установка детских площадок, ремонт тротуаров, дорог, обустройство контейнерных площадок, - рассказал депутат Михаил Черепанов.

Депутат Михаил Черпанов оценил работы в микрорайоне Парковом.

Депутат Михаил Черпанов оценил работы в микрорайоне Парковом.

А придомовые территории по улицам Барамзиной, 45 и Малкова, 8 уже приведены в порядок.

- Подрядчики провели работы на обоих объектах качественно и в срок, - отметил депутат. - Важно услышать мнение людей. Жильцы дома по улице Барамзиной, 45 довольны изменениями. Еще одна хорошая новость - идет обновление фасада по программе Фонда капремонта.

А на правом берегу Дзержинского района построена пешеходная дорожка, ведущая от улицы Докучаева к домам №№27а, 27б и 27в.

- Безопасность и комфорт стали реальностью, жители уже активно пользуются новым тротуаром, - отметил заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов и поблагодарил администрацию города и активных пермяков за всестороннюю поддержку, помощь и содействие.

Также он сообщил о том, что в микрорайонах Заречном и Акуловском стартовал ямочный ремонт дорог. Подрядчики ведут дорожные работы на улицах Красноводской, Хабаровской, Заречной и Красноборской.

Внимание и частному сектору

Благодаря программе благоустройства индивидуальной жилой застройки, принятой депутатами Пермской городской Думы, в Кировском районе ведется асфальтирование улиц частного сектора.

- Не так давно была заасфальтирована улица Пензенская, а в этом году на очереди улица Полтавская между улицами Ласьвинской и Чугуевской, - рассказал депутат Арсен Болквадзе. - По этой дороге, кроме жителей частных домов, многие дети ходят в школу 64 и детский сад «Глобус». Теперь добираться до учебы станет значительно комфортнее - без ям и луж по чистому асфальту.

Благосутраивается в Перми и частный сектор.

Благосутраивается в Перми и частный сектор.

Депутат также решил еще одну проблему, которая волновала людей, работающих в районе.

- Получил обращение от сотрудников АО «Галополимер-Пермь» с просьбой оборудовать пешеходный переход через улицу Лесную лежачими полицейским. Там большой трафик, но водители зачастую не притормаживают и не пропускают пешеходов.

Просто так установить на дороге искусственную неровность нельзя - требуется пройти ряд согласований. Арсен Болквадзе отправил запрос, а пока вопрос решается, обратился к дорожникам с просьбой нанести на опасном участке свежую разметку. Теперь водителям, проезжающим по Лесной, издалека виден пешеходный переход.

КСТАТИ

В Саду имени Миндовского началась укладка плитки

В числе любимых мест отдыха пермяков, которые активно приводятся в порядок этим летом, - сад имени Миндовского. Напомним, что сад победил в ежегодном всероссийском голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году. Тогда за него проголосовало более 36 тысяч жителей Перми. Председатель городской Думы Дмитрий Малютин побывал в саду и проверил, как там идут работы.

- В Саду имени Миндовского началась укладка плитки. Горожане спрашивали, почему именно такое покрытие. Объясняю: плитка более экологичный материал и она лучше подходит для дизайнерских решений, чем асфальт, - рассказал председатель Думы на своей страничке «ВКонтакте». - Завершена подготовка основания для большого шатра, готовится площадка для новой просторной сцены. Сейчас общая готовность объекта - 32 процента.

Также в саду сейчас идет укладка резинового покрытия и обустройство спортивной площадки. Все работы планируется завершить до конца сентября этого года. Дмитрий Малютин напомнил, что модернизация Сада Миндовского является одним из приоритетных проектов Индустриального района.