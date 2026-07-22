В Перми становится все больше благоустроенных дворов

Благоустроить свой двор жители многоквартирных домов Перми могут благодаря муниципальным программам

У каждого из нас свое представление об идеальном дворе. Кто-то мечтает о цветущих клумбах, кто-то - об уютных беседках с лавочками, кто-то - о комплексе детских аттракционов. Но в любом случае двор должен быть чистым, ухоженным, освещенным, с ровными дорожками.

Благоустроить свой двор жители многоквартирных домов Перми могут благодаря муниципальным программам. Сейчас в городе действуют три таких. Эти программы могут включать асфальтирование дворовых проездов, тротуаров, парковок, монтаж наружного освещения, озеленение, кронирование, установку детских игровых и спортивных площадок.

Что именно будет сделано в том или ином дворе, определяют сами жители дома на общем собрании собственников в соответствии с программой по благоустройству.

Всего в этом году в Перми планируется благоустроить порядка 150 дворов в разных районах города, из них на 72 появятся новые детские площадки. Депутаты Пермской городской думы вместе с жителями контролируют ход этих работ.

- Мы вкладываем серьезные средства в создание комфортной городской среды, благоустройство мест отдыха, дорог и дворов, нас в этом поддерживают край и Федерация благодаря реализации национальных проектов. Очень важно, чтобы все работы выполнялись вовремя и качественно, поэтому депутаты держат ход работ на контроле, регулярно выезжают на объекты и обязательно участвуют в приемке, - рассказал председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.

По словам Дмитрия Малютина, депутаты вместе с жителями контролируют ход работ.

По просьбе жителей

Одна из новых детских площадок будет создана на улице Норильской в Индустриальном районе. Жители дома №15 обратились с просьбой о благоустройстве двора к своему депутату Василию Кузнецову.

- Активные жители дома во дворе хотят установить современные элементы детской площадки, - рассказал депутат. - Мы организовали мониторинговый выезд на место, чтобы оценить состояние придомовой территории. В ходе встречи детально обсудили с жителями их предложения и наметили конкретный план совместных действий по обновлению детской площадки. Такой подход - когда мы не просто ставим оборудование, а в первую очередь выполняем пожелания людей, позволяет нам добиваться главной цели - повышать качество жизни людей.

Еще об одной детской площадке, которая появилась в микрорайоне Юбилейном, рассказал депутат Алексей Раев. Установка площадки на улице Холмогорской, 4/2 стала возможной благодаря депутатской программе.

- Здесь появились новые качели, качалки, горки, игровой комплекс, большие песочницы - все, чтобы дети могли развиваться, играть, заводить новых друзей. Родители могут быть спокойны за ребят, потому что соблюдены все требования с точки зрения безопасности детей, - отметил депутат.

Лавочки и урны появились уже через сутки

В Индустриальном районе - также согласно пожеланию жителей - был полностью благоустроен двор по улице Власова, 27. Там заасфальтирована проезжая часть, обновлены подходы к подъездам. Качество работ вместе с жильцами дома проверил депутат Антон Мелюхин:

- Вместе с самыми активными жителями дома мы вышли на приемку. Прошлись по двору, проверили каждый метр, оценили качество укладки. Этот проект был реализован в короткие сроки благодаря желанию и сплоченности жителей. Они не ждали, что проблему кто-то решит, - объединились, проявили инициативу и прошли этот путь от идеи до результата как настоящая команда.

Как рассказал Антон Мелюхин, было завершено и благоустройство придомовой территории дома по улице Свиязева, 42. Там полностью обновлено дорожное покрытие во дворе и оборудованы удобные и безопасные подходы к каждому подъезду. Общая стоимость работ составила 4,5 миллиона рублей.

Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин побывал во дворе дома по улице Кавалерийской, 26, встретился с жителями:

- Мы вместе посмотрели, как преобразился двор после асфальтирования, обсудили итоги работ. В разговоре прозвучала одна важная просьба: в смету не заложили установку лавочек и урн, а без них двору не хватает уюта, негде присесть или поставить тяжелые сумки, некуда выбросить мелкий мусор. Помочь удалось в рекордные сроки - прошло меньше суток, а во дворе уже появились лавочки и урны.

Также Дмитрий Малютин рассказал, что во дворе дома по проспекту Декабристов, 22 появилась новая детская площадка. Вскоре игровые комплексы для детей будут установлены во дворах домов по проспекту Декабристов, 29 и 17, улице Одоевского, 19, улице Чердынской, 18, улице Веры Засулич, 46а и улице Советской Армии, 25.

На проспекте Декабристов появилась новая детская площадка.

Лучшая оценка - благодарность людей

В Мотовилихе завершено благоустройство придомовых территорий на улицах Юрша, 74, Старцева, 37/2 и Старцева, 35/2.

- Мы устроили выездную проверку вместе с председателями ТСЖ, подрядчиком и экспертами лаборатории, в ходе которой взяли керны асфальта. Эти образцы отправятся на исследование, чтобы мы точно знали - подрядчик сработал на совесть, а наши дворы простоят не один сезон. Ждем результатов лабораторных испытаний, - рассказала депутат Ирина Горбунова

По просьбе жителей дома по улице Крупской, 86 была отремонтирована придомовая дорожка. Теперь выход из дома стал комфортнее и безопаснее.

- Очень приятно, когда наши совместные с жителями усилия дают такой быстрый и нужный результат, - говорит Ирина Горбунова. - Хочу сказать огромное спасибо совету дома и всем соседям за активную позицию, за то, что не остаетесь в стороне. Получила очень теплые слова благодарности, и я тронута таким отношением. Для меня это лучшая оценка нашей общей работы.

10 дворов, 8 площадок

В Орджоникидзевском районе в 2026 году по муниципальной программе будут преображены 10 дворов, установлены 8 современных контейнерных площадок. Часть объектов уже находится на финальной стадии приемки, а еще 9 - в высокой степени готовности. Об этом сообщила первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник.

- С главой района Светланой Ломаевой обсудили, как продвигаются дела на примере дома по улице Социалистической, 10а. Благодаря субсидии здесь провели асфальтирование на проездах и тротуарах, обустроили парковку. Все работы проходят под строгим строительным контролем и уже завершаются, совсем скоро преобразятся газоны и палисадники. Во время выезда было очень приятно пообщаться с местными жителями. Они и сами отмечают, как наш город преображается, что заметно по всем районам. И летний дождь - совсем не помеха для того, чтобы радоваться позитивным изменениям! - рассказала Наталья Мельник.

Горожане сами решают, каким будет их новый двор.

Изменениями довольны

В микрорайоне Парковом подрядчик ведет ремонт дворов многоквартирных домов по улице Барамзиной, 42 и 42/1. Работы планируется завершить к концу июля.

- Подрядчик уже заасфальтировал тротуар и подходы к подъездам. Сегодня-завтра начнется укладка асфальта на проезжей части и парковке. Работы контролирует ТСЖ. На очереди - установка детских площадок, ремонт тротуаров, дорог, обустройство контейнерных площадок, - рассказал депутат Михаил Черепанов.

Депутат Михаил Черпанов оценил работы в микрорайоне Парковом.

А придомовые территории по улицам Барамзиной, 45 и Малкова, 8 уже приведены в порядок.

- Подрядчики провели работы на обоих объектах качественно и в срок, - отметил депутат. - Важно услышать мнение людей. Жильцы дома по улице Барамзиной, 45 довольны изменениями. Еще одна хорошая новость - идет обновление фасада по программе Фонда капремонта.

А на правом берегу Дзержинского района построена пешеходная дорожка, ведущая от улицы Докучаева к домам №№27а, 27б и 27в.

- Безопасность и комфорт стали реальностью, жители уже активно пользуются новым тротуаром, - отметил заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов и поблагодарил администрацию города и активных пермяков за всестороннюю поддержку, помощь и содействие.

Также он сообщил о том, что в микрорайонах Заречном и Акуловском стартовал ямочный ремонт дорог. Подрядчики ведут дорожные работы на улицах Красноводской, Хабаровской, Заречной и Красноборской.

Внимание и частному сектору

Благодаря программе благоустройства индивидуальной жилой застройки, принятой депутатами Пермской городской Думы, в Кировском районе ведется асфальтирование улиц частного сектора.

- Не так давно была заасфальтирована улица Пензенская, а в этом году на очереди улица Полтавская между улицами Ласьвинской и Чугуевской, - рассказал депутат Арсен Болквадзе. - По этой дороге, кроме жителей частных домов, многие дети ходят в школу 64 и детский сад «Глобус». Теперь добираться до учебы станет значительно комфортнее - без ям и луж по чистому асфальту.

Благосутраивается в Перми и частный сектор.

Депутат также решил еще одну проблему, которая волновала людей, работающих в районе.

- Получил обращение от сотрудников АО «Галополимер-Пермь» с просьбой оборудовать пешеходный переход через улицу Лесную лежачими полицейским. Там большой трафик, но водители зачастую не притормаживают и не пропускают пешеходов.

Просто так установить на дороге искусственную неровность нельзя - требуется пройти ряд согласований. Арсен Болквадзе отправил запрос, а пока вопрос решается, обратился к дорожникам с просьбой нанести на опасном участке свежую разметку. Теперь водителям, проезжающим по Лесной, издалека виден пешеходный переход.

КСТАТИ

В Саду имени Миндовского началась укладка плитки

В числе любимых мест отдыха пермяков, которые активно приводятся в порядок этим летом, - сад имени Миндовского. Напомним, что сад победил в ежегодном всероссийском голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году. Тогда за него проголосовало более 36 тысяч жителей Перми. Председатель городской Думы Дмитрий Малютин побывал в саду и проверил, как там идут работы.

- В Саду имени Миндовского началась укладка плитки. Горожане спрашивали, почему именно такое покрытие. Объясняю: плитка более экологичный материал и она лучше подходит для дизайнерских решений, чем асфальт, - рассказал председатель Думы на своей страничке «ВКонтакте». - Завершена подготовка основания для большого шатра, готовится площадка для новой просторной сцены. Сейчас общая готовность объекта - 32 процента.

Также в саду сейчас идет укладка резинового покрытия и обустройство спортивной площадки. Все работы планируется завершить до конца сентября этого года. Дмитрий Малютин напомнил, что модернизация Сада Миндовского является одним из приоритетных проектов Индустриального района.