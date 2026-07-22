Шашлычок под коньячок опасен очень: какие меры пожарной безопасности должны применять владельцы дач, садоводческих участков, домов и бань

Каждый выходные с территорий дач и садовых участков начинает разноситься соблазнительный запах шашлыка. Приготовление этого блюда стало почти непременным атрибутом отдыха на природе. Но оно может стать опасным, если не соблюдать правила пожарной безопасности.

Мангал - не ближе 5 метров от дома

Как показывает статистика, 80 процентов всех пожаров происходит по неосторожности и беспечности людей. В связи с этим в Правила противопожарного режима в РФ внесены изменения.

Согласно им запрещается разводить костры и использовать открытый огонь для приготовления пищи, если участки земли не отвечают нормам безопасности. Так, расстояние от мангала или жаровни должно составлять не менее пяти метров до ближайшего сооружения, здания и иных построек. Поджог углей нужно производить только в несгораемых емкостях. Иначе «шашлычникам» грозит административный штраф в размере от 5000 до 15 000 тысяч рублей. Эти же нарушения, совершенные в условиях особого противопожарного режима, будут стоить от 10 000 до 20 000 рублей.

Правилами запрещен и запуск небесных фонариков на территории всех поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесов. Это связано с тем, что так полюбившиеся пермякам летящие огоньки представляют реальную опасность.

Помимо этого, правила обязывают собственников и арендаторов земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, производить регулярную уборку мусора и покос травы. Запрещено выжигать сухую траву и разводить костры на полях. А дороги, проезды и подъезды к домам должны содержаться в исправном состоянии и быть свободными для проезда пожарной техники.

- Оборудуйте свой дачный домик первичными средствами пожаротушения, а также пожарными извещателями, - рекомендуют в департаменте общественной безопасности администрации Перми. - АДПИ - небольшое, довольно простое устройство, питающееся от батарейки. При появлении в помещении дыма такой датчик, размещенный на стене или потолке, издает громкий звук. Этот звук сможет своевременно разбудить вас при пожаре и спасти жизнь вам и членам вашей семьи. Стоимость АДПИ несоизмеримо меньше ущерба от самого небольшого пожара!

Не оставляйте баню без присмотра

Еще одно любимое дачное удовольствие - баня. Но она тоже является объектом повышенной пожарной опасности. Поэтому следует обязательно придерживаться определенных правил, несоблюдение которых может привести к весьма печальным последствиям.

Проверяйте тягу перед растопкой. Если ее нет, прогрейте дымоход небольшим количеством топлива. Если это не помогло - прочистите дымовые каналы.

Следите за исправностью печи и дымохода. Не используйте печь при трещинах, сколах, выпадении кирпичей. Регулярно очищайте дымоход от сажи.

Защитите пол перед топкой. Прибейте металлический лист (например, из нержавеющей стали) размером примерно 50×70 см - это защитит от искр и выпавших углей.

Не допускайте перекала. Не оставляйте топящуюся печь без присмотра. Уходя, убедитесь, что все топливо прогорело.

- Не стоит забывать и про элементарные правила: нельзя в бане пить спиртное, курить, сушить над печкой одежду, оставлять печь без присмотра, - напоминают в департаменте общественной безопасности. - Помните, пожарная безопасность бани практически полностью лежит на ваших плечах! Соблюдая все меры предосторожности, осуществляя правильный уход за оборудованием, вы будете долгие годы наслаждаться своей любимой баней.

БУДЬ В КУРСЕ

Если пожар не удалось предотвратить

- Немедленно позвоните в пожарную охрану! Вызов должен содержать четкую информацию о месте пожара, его причине и вероятной угрозе для людей. Назовите свое имя, номер телефона для получения дальнейших уточнений.

- Необходимо быстро реагировать на пожар, используя все доступные способы для тушения огня: песок, вода, покрывала, одежда, огнетушители.

- Закройте двери и окна, так как потоки воздуха питают огонь. Отключите газ, электричество.

ВАЖНО!

Телефоны экстренных служб:

«101» - для всех операторов мобильной связи и стационарных телефонов;

«112» - единый телефон вызова экстренных оперативных служб.