Поисковики просят пермяков помочь в розыске родственников солдата Федора Катаева

«Вахта Памяти» проходила на территории Ярцевского района Смоленской области. Фото: поисковый отряд «Высота имени Дмитрия Сячина».

В редакцию пермской «Комсомолки» обратились участники московского поискового отряда «Высота имени Дмитрия Сячина». В ходе весенней «Вахты Памяти», проходившей на территории Ярцевского района Смоленской области, волонтеры обнаружили неучтенное братское захоронение, в котором покоились останки 52 советских бойцов.

- Захоронение было организовано в августе 1941 года, после очередного боя, когда части 30-й Армии Западного фронта хоронили погибших, - рассказал заместитель командира отряда Алексей Крутько.

Среди личных вещей одного из бойцов был найден медальон, который находился внутри металлической книжечки-пенала, которую бойцы называли «ладанкой». Поисковики называют эту находку счастливой случайностью: такие пеналы абсолютно негерметичны, и бумажные вкладыши внутри них почти всегда полностью истлевают от времени и влаги.

Чудом сохранившаяся записка сумела пролить свет на судьбу пропавшего без вести педагога из пермской глубинки. Фото: поисковый отряд «Высота имени Дмитрия Сячина».

Однако в этот раз специалистам удалось собрать записку по фрагментам и прочитать текст. На бумаге значилось: «Катаев Федор Петрович, Молотовская область, Верещагинский район, Соколовский с/с, Катаева Татьяна Федоровна».

Поиск сведений о Федоре Катаеве в электронных базах данных Министерства обороны, а также в региональных Книгах памяти Пермского края не дал результата. Имени солдата нет и на плитах мемориала в его родном селе Соколово.

Все восемьдесят пять лет защитник Родины пролежал безвестным на месте своей гибели. Он нигде не числился - ни среди официально погибших, ни среди пропавших без вести.

Предметы, найденные в братском захоронении. Фото: поисковый отряд «Высота имени Дмитрия Сячина».

А вот проведенный архивный поиск позволил волонтерам восстановить биографию героя: Федор Катаев родился в 1918 году на территории нынешнего Верещагинского округа (тогда — района). Окончил 10 классов, затем поступил в педагогический техникум (в Перми или Очере). После выпуска в 1939 году работал учителем начальной школы в селе Соколово. Тогда же женился на Татьяне Туневой.

Осенью 1940 года педагога призвали в Красную армию. Службу он проходил на Дальнем Востоке в составе 69-й мотострелковой дивизии. В составе этого же соединения летом 1941 года его дивизия была переброшена на Западный фронт, где учитель из пермской глубинки погиб в августе во время ожесточенных боев за Смоленщину.

В семье Катаевых детей, по всей вероятности, не было. Известно, что жена солдата, Татьяна Федоровна, еще проживала в Соколово в 1943 году, но после этого ее следы теряются.

- Точного места рождения Федора Петровича установить не удалось, и это осложняет поиск родственников по линиям возможных братьев и сестер, - говорят поисковики. - Мы обращаемся к с просьбой: опубликуйте заметку об этом. Нам хочется найти родственников солдата, чтобы его имя не осталось забытым.

Редакция «Комсомольской правды» в Перми просит всех, кому знакома фамилия Катаевых из села Соколово или окрестностей Верещагинского округа, связаться с поисковым отрядом для передачи информации потомкам героя. Контакты для связи: +79055183526.

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