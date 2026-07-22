Пермский врач рассказала, кому не стоит купаться в жару в холодной речной воде

Особенно осторожными в вопросе купания в речной воде нужно быть представительницам слабого пола. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Пермяки наслаждаются летним зноем, которого ждали несколько недель. В ближайшие дни 30-градусная жара не отступит, в такую погоду бетон, стекло и асфальт превращаются в раскаленную печь, и это негативно сказывается на самочувствии.

Спасаясь от духоты, пермяки массово устремятся к водоемам. А ведь пока стоял дождливый июль, речная вода успела остыть - сейчас ее температура составляет не выше + 20 градусов. И резкий перепад температур из уличной жары в холодную воду может стать серьезным ударом по здоровью.

- В жару в организме происходит значимая потеря жидкости и повышается вязкость крови. Если у человека есть факторы риска - артериальная гипертензия, повышенный холестерин или хронические заболевания - резко возрастает вероятность инфарктов и инсультов, - объяснила главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения Пермского края Наталья Корягина.

Чтобы в жару снизить нагрузку на сердце, врач настоятельно рекомендует соблюдать питьевой режим и выпивать минимум полтора-два литра жидкости в день. Пить нужно прохладную чистую воду, морсы, компоты.

Особое внимание в жару стоит уделить состоянию детей и пожилых людей. У малышей до года из-за меньшей массы тела быстро может возникнуть обезвоживание. А возрастные пациенты нередко уезжают на дачи и устраивают себе так называемые «лекарственные каникулы».

- Возможно, дозировку препаратов при смене климата действительно стоит скорректировать с лечащим врачом, но категорически отказываться от приема плановых лекарств нельзя.

Кому нельзя в холодную воду:

- Девочкам-подросткам и женщинам, которые в ближайшее время планируют беременность (холодная вода может спровоцировать развитие заболеваний мочеполовой системы).

- Людям с заболеваниями почек (риск бактериальных инфекций — циститов и пиелонефритов).

- Пожилым людям и тем, кто имеет патологии системы кровообращения (резкий перепад температур повышает риск спазма сосудов и острого коронарного синдрома).

СОВЕТЫ ВРАЧА Как правильно спасаться от зноя

- Защищайте голову, при ярком солнце обязательно носите головной убор.

- Выбирайте правильную одежду: отдавайте предпочтение светлым вещам из натуральных тканей (хлопок, лен), которые позволяют коже дышать.

- Избегайте стрессовых физических нагрузок: не работайте в огородах вниз головой - это вызывает прилив крови к сосудам мозга.

- По возможности устраивайте сиесту - дневной отдых в самые жаркие часы, желательно в помещении с кондиционером.

- Правильно охлаждайтесь: при первых признаках перегревания примите прохладный (но не холодный!) душ. Резкое переохлаждение сужает сосуды и лишь усугубляет состояние.

- Ешьте легкую пищу: откажитесь от жирных мясных блюд в пользу свежих овощей, фруктов и рыбы.

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