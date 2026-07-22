Модные и охлажденные: как в Пермском зоопарке спасают животных от жары

Все орангутаны любят укрываться пледами или шляпами, это имитирует их естественное поведение в природе. Фото: скрин с видео Пермского зоопарка.

По соцсетям разлетелось забавное видео из пермского зоопарка, где орангутанг Лиза примеряет на голову шляпку и с удовольствием лакомится мороженым.

- Чтобы охладить в жару наших человекообразных обезьян - Билла и его даму сердца Лизу - киперы специально приготовили им эскимо и головные уборы, - рассказали в зоопарке.

Рецепт самодельного мороженого прост и полезен: заморозка из ягод и сухофруктов. Сотрудники делают его сами, вставляя в массу палочку, чтобы получилось настоящее эскимо.

Сотрудники делают мороженое сами, вставляя в массу палочку, чтобы получилось настоящее эскимо. Фото: скрин с видео Пермского зоопарка.

А что касается шляп, то все орангутаны любят укрываться пледами или шляпами. Это имитирует их естественное поведение в природе, где они накрываются большими листьями.

Запас аксессуаров на все случаи жизни появился в зоопарке неслучайно. Еще в марте, на день рождения Билла, был создан специальный «вишлист» подарков. Презенты, которые принесли посетители, предназначались не только имениннику, но и его подруге. В итоге у пары теперь есть целая коллекция игрушек, пледов и головных уборов, которые помогают им прятаться от палящего солнца.

Есть защита от жары и у всех остальных обитателей зоопарка.

- Каждый вольер состоит не только из уличной экспозиции, но и из внутреннего укрытия. Там прохладно и стоит емкость с водой, которая защищена от прямых солнечных лучей и не нагревается. Если животным некомфортно на солнце, они могут в любой момент уйти внутрь.

Большинство вольеров оборудованы водоемами. Белые медведи, полярные волки, красные волки и гиены обожают купаться. Для тех, кто живет в зонах без бассейнов, киперы ставят широкие тазы, в которых хищники с огромным удовольствием плескаются.

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