Из Перми на «Метеоре» можно будет добраться до Казани, Сарапула и Нижнего Новгорода

Быструю и комфортную дорогу можно совемстить с экскурсиями с городах. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Есть в речных путешествиях особая магия: шумный город остается за кормой, палуба наполняется свежим ветром с Волги или Камы, а за бортом проплывают деревушки, старинные колокольни, бескрайние леса и речные плесы.

Этим летом у жителей и гостей Приволжья появилась уникальная возможность отдохнуть и перезагрузиться: по рекам снова начали курсировать скоростные суда на подводных крыльях «Метеор», связывая крупные города быстрыми и комфортными маршрутами.

Теплоходы «Метеор-120Р», вмещающие 120 пассажиров, объединяют сразу несколько регионов Приволжья – Пермский край, Нижегородскую область и Татарстан.

Нижний Новгород - Пермь

Главный дальнемагистральный маршрут «Нижний Новгород - Пермь» - протяженностью более 1300 километров - рассчитан на трехдневное путешествие с ночевками в ключевых точках пути. Запускают регулярные составные рейсы судов на подводных крыльях «Метеор» по маршруту Нижний Новгород - Казань - Сарапул - Пермь.

Чтобы добраться на скоростном судне до Перми, нужно сначала доехать из Нижнего Новгорода до Казани. Метеор отправляется в 06:00 и прибывает в столицу Татарстана в 15:00.

Рейс из Казани в Сарапул доступен только на следующий день. «Метеор» отходит в 06:00 и прибывает в 18:50. Далее в Пермь судно отчалит на следующий день в 07:00 и на конечную станцию прибудет в 16:55.

Путешественникам потребуется организовать две ночевки за свой счет - в Казани и Сарапуле. А общая стоимость транспортных расходов без учета проживания составит 8 800 рублей.

Помимо длинного маршрута, действует и линия между крупными региональными центрами, которая позволяет туристам и местным жителям быстро перемещаться между Нижегородской областью, Татарстаном, Пермским краем и Удмуртией.

Нижний Новгород - Казань

До конца августа скоростные суда курсируют между Нижним Новгородом и Казанью три раза в неделю. Отправление из Нижнего Новгорода - по вторникам, четвергам и субботам в 06:00 утра, прибытие в Казань - в 15:00. На пути следования теплоходы делают остановки в Васильсурске, Козьмодемьянске, Чебоксарах и Мариинском Посаде.

Обратный рейс Казань - Нижний Новгород выполняется по средам, пятницам и воскресеньям. Судно отправляется из столицы Татарстана в 10:00 и прибывает в пункт назначения в 19:00.

В период с сентября по октябрь расписание меняется: рейсы выполняются только в выходные дни. Из Нижнего Новгорода в Казань можно отправиться по субботам в 07:00 (прибытие в 16:00), а обратный путь из Казани занимает те же девять часов. Отправление в 07:00, а прибытие - в 16:00 в воскресенье.

Казань - Сарапул

Путешествие в Удмуртию из Казани займет около 13 часов. Рейсы запланированы на 28 июля, а также 15 и 19 августа. «Метеор» выходит из Казани в 06:00. В пути судно делает короткие 15-минутные технические остановки для прохождения шлюзов и посадки пассажиров в Чистополе, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах. В 18:50 теплоход прибывает в Сарапул (время местное).

В обратном направлении рейсы Сарапул - Казань будут выполнены 31 июля, 18 и 22 августа. Отправление из Сарапула — в 07:15 утра, прибытие в Казань — в 18:05.

Сарапул - Пермь

Рейсы, связывающие Удмуртию с Пермским краем, будут выполнены 29 июля, 16 и 20 августа. Отправление из Сарапула - в 07:00. Время в пути - неполных десять часов, и в 16:55 судно прибудет в Пермь. На этом отрезке предусмотрены остановки в Чайковском, Усть-Качке и Краснокамске.

Обратные рейсы Пермь - Сарапул состоятся 30 июля, 17 и 21 августа. Теплоход отходит от причала в Перми в 08:15 и прибывает в Сарапул в 16:10 (отправление и прибытие указаны по местному времени).

СОВЕТЫ ПУТЕШЕСТВЕННИКАМ

Что посмотреть у соседей

Пассажиры могут совместить комфортную дорогу с экскурсиями: например, помимо древних мечетей и православных храмов Казанского кремля в Казани, путешественники могут посетить нарядную Старо-Татарскую слободу или отдохнуть на Кремлевской набережной.

Во время стоянки в старинном купеческом городе Сарапуле можно осмотреть пожарную каланчу - один из главных символов города, а также величественный Пожарный переулок и дачу купца Башенина.

В конечной точке путешествия - Перми - гости могут прогуляться по живописной набережной Камы, увидеть знаменитый арт-объект «Счастье не за горами», посетить недавно открытую Пермскую художественную галерею с уникальной коллекцией деревянной скульптуры «Пермские боги», побывать в Музее пермский древностей и Доме Мешкова, где находится пермский краеведческий музей.

Ну, а если жители Перми, Казани и Сарапула решат отправиться в Нижний Новгород, то там они смогут насладиться панорамными видами на Стрелку - место слияния Оки и Волги, прогуляться по обновленной набережной Федоровского, увидеть древний Нижегородский кремль и знаменитую Чкаловскую лестницу.

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