Делегация из Прикамья приняла участие во «Всероссийском дне поля-2026»

Фото: пресс-служба Минсельхоза России

В Алтайском крае завершилась одна из главных выставок достижений агропромышленного комплекса страны «Всероссийский день поля – 2026». В этом году крупнейший агрофорум был приурочен к Году народного единства и объединил представителей науки, образования и бизнеса. Всего событие посетило более 83 тысяч гостей.

Свои стенды развернули свыше 200 компаний, а деловая программа включила в себя 30 деловых сессий.

Два дня работы

Участие в выставке приняла делегация из Пермского края, которую возглавила министр агропромышленного комплекса Пермского края Анна Быкова.

Как рассказали в краевом минагро, за два дня представители региона посетили несколько ключевых событий деловой программы. В том числе, панельную сессию «Цифровые решения для повышения эффективности производства», круглый стол по применению беспилотных авиационных систем в АПК, а также сессию по правовому регулированию земель сельхозназначения и вовлечению их в оборот с участием Департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности Минсельхоза России.

Ключевым мероприятием стало пленарное заседание «Эффективный урожай: современные стратегии успеха». На площадках мероприятия профильные эксперты обсудили меры по усилению работы в этих областях.

Фото: пресс-служба Минсельхоза России

Беспилотные системы в сельском хозяйстве

В рамках мероприятия Анна Быкова провела ряд рабочих встреч. Первая — с Министерством сельского хозяйства России. Стороны обсудили развитие животноводства в Пермском крае и реализацию инвестиционного проекта по модернизации свинокомплекса предприятия «Агро-Альянс». Ранее губернатор Дмитрий Махонин и глава Минсельхоза страны Оксана Лут уже договорились о федеральной поддержке этой инициативы.

Вторая встреча прошла с директором ФГБУ «Агрохимслужба» и представителями пермского филиала учреждения. Здесь в центре внимания оказались вопросы анализа плодородия почв. Сотрудничество с «Агрохимслужбой» позволит сформировать актуальную почвенную карту региона и более эффективно вовлекать земли сельхозназначения в оборот.

Фото: пресс-служба Минсельхоза России

На выставочной площадке делегация из Прикамья пообщалась с производителями сельхозтехники, включая белорусские предприятия (например, «ГлобалПродСервис»), и познакомились с работой сельскохозяйственных дронов.

Беспилотники предназначены для опрыскивания полей, посева мелкосемянных культур, разбрасывания твёрдых удобрений, картографирования и мониторинга посевов. Эксперты отмечают, что внедрение таких технологий повышает качество урожая и снижает затраты.

Фото: пресс-служба Минсельхоза России

- Тема применения беспилотных авиационных систем в сельском хозяйстве сегодня крайне актуальна. Мы видим, как дроны помогают аграриям сокращать затраты, повышать точность обработки полей и качество урожая. Учитывая интерес со стороны сельхозпроизводителей, мы приняли решение продолжить обсуждение этой технологии на площадке Пермского края — в рамках Агрофеста. Уверена, что это вызовет живой отклик у наших фермеров и позволит им на практике оценить возможности таких решений, - отметила Анна Быкова.

Серьезное подспорье для аграриев

В завершение поездки делегация из Прикамья посетила предприятие “Алтай-Тент” — одного из крупнейших производителей быстровозводимых конструкций в России, в том числе для животноводческих комплексов.

Каркасно-тентовая технология позволяет возводить фермы примерно в два раза дешевле стандартных зданий и сокращает все этапы - от проектирования до запуска.

В Пермском крае уже есть примеры сотрудничества в этой сфере: такие комплексы планирует устанавливать колхоз им. Чапаева. Как отметила Анна Быкова, на быстровозводимые конструкции российского производства в регионе действует поддержка по оплате авансового платежа по лизингу:

- Компенсируется до 30%. Это серьёзное подспорье для наших аграриев, которые хотят строить новые объекты.