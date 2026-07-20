Антон Немкин подал документы для участия в выборах в Госдуму по одномандатному округу

Антон Немкин – действующий депутат Государственной Думы VIII созыва от Пермского края.

Депутат от партии «Единая Россия» Антон Немкин представил в Избирательную комиссию Пермского края документы на выдвижение в качестве кандидата на выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации IX созыва по Пермскому одномандатному округу № 62.

Выборы в Государственную Думу РФ, Законодательное Собрание Пермского края и представительные органы муниципалитетов пройдут в Единый день голосования в сентябре. Проголосовать можно будет в один из трех дней – 18, 19 или 20 сентября.

Антон Немкин – действующий депутат Государственной Думы VIII созыва от Пермского края. Он является членом комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральным координатором партийного проекта «Цифровая Россия».

Ранее кандидатуру Антона Немкина утвердили на XXIII Съезде партии «Единая Россия», который прошел в Москве 28 июня. В мае он одержал победу на электронном предварительном голосовании партии «Единая Россия» в округе №62 с результатом 50,63% (18 948 человек).

По одномандатному округу № 62 также выдвинулись:

- Дмитрий Новокрещенов, КПРФ

- Николай Богданов, партия «Новые люди»

- Константин Пономарев, «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

- Дмитрий Петухов, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»

- Ян Романов, ЛДПР

- Армен Бежанян, партия «Справедливая Россия».