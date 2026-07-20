Проехал 400 километров на сцепке: подросток из Перми решил добраться к интернет-подруге в Сибирь

Денег на билет до Сибири у пермского подростка не было, выход нашелся один - проехать путь «зайцем» на подножке товарняка. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

16-летний пермский подросток - не желая готовиться к пересдаче промежуточных экзаменов, отправился к интернет-знакомой в город Белово Кемеровской области. И так как денег у парня не было, он не придумал ничего лучше, как забраться на сцепку между вагонами грузового поезда и отправиться в экстремальный путь.

Пресекли опасное путешествие сотрудники транспортной полиции Свердловской области: работники ведомственной охраны РЖД заметили юношу путешествующего снаружи поезда.

- Молодой человек за это время успел преодолеть более 400 километров экстремально рискованным способом, - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. - Подросток пояснил, что покинул дом ради знакомства с девушкой из интернета. Денег на билет до Сибири, расстояние до которой составляет около 2200 километров, у него не было. Выход нашелся один - проехать часть пути «зайцем» на подножке товарняка.

Свой путь экстремал начал со станции Пермь-2. В Кунгуре - во время получасовой остановки - парень спустился на землю, чтобы размять ноги, после чего вновь забрался на состав и продолжил движение, пока не был задержан уже на территории соседнего региона - в Сысерти.

Безбилетника-экстремала доставили в линейный отдел для опроса. Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних выяснили, что причиной отчаянного поступка 16-летнего студента стала первая любовь.

Парень обучался в училище, но вместо того, чтобы готовиться дома к пересдаче экзаменов, познакомился в социальных сетях с девочкой из города Белово Кемеровской области и через неделю общения рванул к ней в гости.

Родители парня даже не подозревали, что ребенок сбежал из дома. Они уехали на дачу, оставив сына грызть гранит науки.

- Семья характеризуется положительно, - сообщили в полиции. - По факту инцидента возбуждены административные дела. Несовершеннолетний путешественник привлечен к ответственности за «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте». Его родители будут отвечать перед законом "За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего".

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