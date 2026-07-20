Внутри региона растут поставки бензина. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Последние новости о ситуации с бензином в Перми и Пермском крае на 20 июля 2026

С 20 июля крупнейшая локальная сеть АЗС «Нефтехимпром» увеличила лимит отпуска топлива на одного покупателя до 50 литров в Перми и до 40 литров по краю. На сегодняшний день в регионе на АЗС «Нефтехимпрома» бензин марки АИ-92 есть на 26 заправках, АИ-95 – на 34. Дизельное топливо есть на всех заправках сети. Кроме того, в ближайшее время ожидается дополнительная поставка бензина марки АИ-92.

Компания «Лукойл» также наращивает поставки топлива, сохраняя ритмичное снабжение своих АЗС. В выходные компания увеличила лимит отпуска топлива до 40 литров. Кроме того, ранее были отменены технологические перерывы на заправках, - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Власти отмечают, что краевой оперштаб ведет активную работу с производителями и поставщиками топлива, а также операторами АЗС по обеспечению бензином населения. Ключевая задача – нарастить объем поставок в регион и снабжение заправок. Это приносит результат.

Где в Перми есть бензин

Также для удобства автомобилистов появились специальные приложения с картой, на которой есть все пермские АЗС.

Нажав на заправку, видно время последней покупки и наличие конкретного топлива. Водители сами могут оценить, где с высокой долей вероятности сейчас есть бензин. Перейти на приложения с картой запровок можно, нажав сюда и сюда. Также, можно открыть карту Яндекса, в поисковой строке вбить слово «топливо» и на карте появятся заправки с ценой на бензин и его наличием на конкретной заправке.

Почему на АЗС в Перми и Пермском крае очереди

Последнее время в соцсетях стали появляться сообщения о том, что некоторые водители сами создают ажиотаж на АЗС.

- При мне несколько человек заправили по 5 литров, видимо, чтобы бак был полный, вот отсюда и очереди на заправках, - писали пермяки в соцсетях.

Пермский психолог Наталья Мушакова говорит, что желание забить бак до краев связано с нашим нестабильным прошлым. В голове возникают картинки пустых полок 90-х годов и новости о дефиците. Сухой статистике об имеющихся запасах топлива мозг верит гораздо меньше, чем эмоциональной памяти. Вот люди и рвутся забить бак до краев.

С точки зрения нейробиологии, информация об отсутствии чего-либо воспринимается мозгом как прямая угроза безопасности. Логика отключается, уступая место древним защитным механизмам.

- В случае с топливом ситуация усугубляется тем, что автомобиль для современного человека - это не просто средство передвижения, а личная свобода, независимость. И запас топлива дает мозгу сигнал, что так человек контролирует свою жизнь и является сам себе хозяином, - поясняет психолог.

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