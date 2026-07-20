Почему нас заливает дождями и что будет осенью: синоптики рассказали, что происходит с погодой в Пермском крае

Сильнейший в 21 веке ливень выпал на переувлажненную почву, и вода, которой некуда было уходить, потоками начала смывать все на своем пути. Фото: Ринат Салимов.

Пермский край переживает один из самых влажных периодов XXI века. Аномальные ливни, обрушившиеся на регион, привели к подтоплениям населенных пунктов, в первую очередь - в Октябрьском округе.

Когда закончатся дожди? И ждать ли нам милостей от природы во второй половине лета и осенью, рассказал в эфире радио "Комсомольская правда-Пермь" (96,6 FM) доктор географических наук, доцент Пермского классического университета Андрей Шихов.

180 миллиметров за неделю

- Ситуация с затоплением в Октябрьском районе развивалась так: за неделю здесь выпало более 180 мм осадков — это больше двухмесячной нормы. Паводок прошел несколькими волнами: первая накрыла поселки в понедельник, следующий пик пришелся на среду, - объяснил Андрей Шихов.

В итоге уровень воды поднялся настолько, что спасателям пришлось эвакуировать с чердака затопленного дома пожилую женщину.

- Почва к тому моменту уже была полностью переувлажнена и не могла впитывать влагу, но в пятницу на территорию Чернушинского и Октябрьского районов пришел очередной циклон. В результате последний дождь - он стал самым сильным ливнем в Пермском крае в текущем столетии - побил все рекорды: за 24 часа вылилось 123 мм осадков!

Причем, проблема была не только в объеме воды, но и в состоянии грунта. После затяжных дождей почва достигла точки предельного водонасыщения, и любая новая порция влаги превращала ландшафт в систему сообщающихся сосудов. Вода, которой некуда было уходить, потоками начала смывать все на своем пути.

Фото: Ринат Салимов.

- Когда такие осадки выпадают на переувлажненную почву, происходит то, что произошло в Октябрьском - наводнение. Стоку просто некуда уходить, и вода моментально заполнила низины и русла малых рек, - пояснил ученый.

Однако по словам эксперта, метеорологическая обстановка в Пермском крае уже начинает меняться, и пермякам можно немного выдохнуть: на смену дождевым фронтам приходит устойчивый антициклон, который будет определять погоду в регионе достаточно долго.

- Ближайшие семь дней точно. В дневные часы температура воздуха составит от +26 до +31°. Жара поможет ускорить испарение лишней влаги, однако никаких аномальных для июля температур не прогнозируется.

Какой будет осень?

На фоне длительного периода затяжных дождей логично возникает вопрос: если лето выдалось экстремально влажным, стоит ли ожидать сухой осени в качестве компенсации?

- Склоняюсь к мысли, что это маловероятно, - говорит Андрей Шихов. - Я не исключаю, что нынешняя влажная июльская аномалия компенсирует аномалию предыдущих сухих лет 2022 и 2023 годов, когда на протяжении полугода - с апреля по сентябрь - в некоторых районах Прикамья не было существенных осадков. Это привело к обмелению водоемов и были побиты все отрицательные рекорды по количеству воды в реках. А в этом году - наоборот - побиты положительные рекорды полноводности рек, но в этом тоже нет ничего хорошего.

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