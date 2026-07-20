Оперлась на москитную сетку: в Березниках 5-летняя девочка упала с третьего этажа

Если в доме маленький ребенок, окно должно быть закрыто. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Пермском крае произошел трагический случай: в Березниках пятилетняя девочка выпала с высоты третьего этажа. Она оперлась на москитную сетку, которая создала ложное чувство безопасности и полетела вниз.

По сообщению местного телеканала «Верхнекамье ТВ», инцидент случился в одной из городских многоэтажек. Девочка сидела на подоконнике в комнате рядом с открытым окном. За ребенком присматривал отец, пока мама хлопотала на кухне.

В какой-то момент глава семейства ненадолго отвлекся - ушел что-то сказать супруге. Оставшись одна, девочка переключила внимание на то, что происходило за окном и упала.

Малышка выжила, но получила серьезные травмы. Как сообщили «КП-Пермь» в пресс-службе Министерства здравоохранения Пермского края, пострадавшая находится в стационаре и продолжает лечение. Ее состояние оценивается как удовлетворительное.

Смертельная иллюзия защиты

Каждый год с наступлением теплой погоды по всей России происходят случаи травмирования детей при падении из окон. Жертвами становятся дети в возрасте от одного года до пяти лет. Оставшись без внимания взрослых, они самостоятельно забираются на подоконник, используя стоящие рядом диваны, кресла, тумбы и падают.

Причины такой трагедии типичны:

- Окна открыты настежь без блокираторов.

- Неправильная расстановка мебели в квартирах дает ребенку легкий доступ к подоконнику.

- Противомоскитные сетки создают мнимую иллюзию закрытого или защищенного окна. Подсознательно малыш воспринимает ее как надежный барьер, опора на который приводит к непоправимому.

- Совет только один: если дома маленькие дети, окно должно быть закрыто на замок или открыто только на вертикальное проветривание и обязательно зафиксировано на ключ.

- Еще одна критическая ошибка — многие родители разрешают своим детям играть на подоконниках. Этого нельзя делать категорически, чтобы ребенок не привыкал к тому, что окно и подоконник — это место для его игр и развлечений.

Первая помощь: что делать очевидцам

Если вы стали свидетелем того, как ребенок выпал из окна:

- Первое - немедленно вызвать скорую помощь по номеру 103 или 112. Быстро и четко описать диспетчеру, что произошло падение с высоты и на такой вызов немедленно будет направлена реанимационная бригада.

- Не перемещайте ребенка без крайней необходимости, особенно если видите неестественное положение конечностей или подозрение на травму позвоночника. Исключения составляют лишь прямая угроза жизни (пожар, риск взрыва) или необходимость восстановить дыхание.

- Укройте его одеялом или курткой, чтобы предотвратить переохлаждение.

- Если у ребенка идет кровь, наложите давящую повязку или чистую ткань выше раны. При отсутствии дыхания и пульса начинайте сердечно-легочную реанимацию.

- Не пытайтесь давать ему воду, таблетки или усаживать его. Если малыш в сознании, просто находитесь рядом, успокаивайте его тихим голосом и следите за тем, чтобы дыхательные пути были свободны.

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Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: boris.merkushev@phkp.ru